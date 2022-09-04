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Sağlık
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Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

2022-09-04 20:29:23
Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

Beyaz saç tellerinin nedeni çoğu zaman genetik olsa da bazı durumlarda tükettiğimiz gıdalar da beyaz saçlara yol açabilir.

#1
Foto - Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

Grileşme genetiktir - bazı insanlar ilk beyaz saçlarını daha erken keşfeder, diğerleri daha sonra.

#2
Foto - Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

Bununla birlikte, dış etkiler de grileşmeye katkıda bulunur. Uzun süreli stres , ilaç kullanımı ve hatta diyet diğer nedenler olabilir.

#3
Foto - Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

Bu 2 gıda saç tellerinin beyazlaşmasını teşvik eder ve kimyasal açıdan uyarır.

#4
Foto - Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

1. Şeker Rafine şeker sadece bir besin maddesi olarak kabul edilmez, aynı zamanda doğal saç renginize de zarar verebilir.

#5
Foto - Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre , tatlı toksin , sağlıklı saç kökleri için gerekli olan vitamin ve besinlerin emilimini ve melanin pigmentinin işlevsel üretimini engelliyor.

#6
Foto - Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

Ek olarak, sağlıklı saçlar için de önemli olan protein emilimi zarar görüyor.

#7
Foto - Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

2. Hayvansal protein Kaslarımızı korumak, hayati maddeleri taşımak ve ayrıca sağlıklı saçlar için proteine ​​​​ihtiyacımız var.

#8
Foto - Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

Bununla birlikte, çok fazla hayvansal protein beyaz saçı teşvik edebilir. Çünkü vücut tarafından kullanılamayan protein ürik asit seviyenizi yükseltir.

#9
Foto - Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

Bu, sadece gut hastalığını değil aynı zamanda gri saçları da destekleyen hiperasiditeye yol açar. Bu, vücudun asitlenmeyi telafi etmek için mineral rezervlerini kullanması ile açıklanabilir. Sonuç olarak, besinler başka yerlerde örneğin melanin üretiminde eksiktir.

#10
Foto - Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

Sağlıklı saç renginizi korumak için gerekli besin grupları Doğal saç renginizin ve güzel, güçlü saçlarınızın mümkün olduğunca uzun süre keyfini çıkarmak istiyorsanız, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeli ve diğer şeylerin yanı sıra dengeli bir diyet uygulamalısınız.

#11
Foto - Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

Bu nedenle sağlıklı saçlar için temel besinler;

#12
Foto - Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

*kalsiyum *çinko

#13
Foto - Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

*B vitaminleri (B2 ve B3) *selenyum

#14
Foto - Saç beyazlamasına neden olan gıdalar

*bakır *Omega-3 yağlı asitler

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