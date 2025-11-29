Sabah bu şekilde uyananlar dikkat: Ölüm riski var!

ÖLÜM RİSKİ VAR Yeni araştırmalara göre, sabahları sinirli uyanan kişilerde kortizol ve adrenalin hormonları olağandan çok daha yüksek seviyede salgılanıyor. Bu durum kalp atışlarını hızlandırıyor, kan basıncını yükseltiyor ve uzun vadede kalp krizi ile felç riskini artırıyor. Ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatıyor, vücudu hastalıklara açık hale getiriyor. DSÖ, kronik stresin sadece mevcut sağlık sorunlarını ağırlaştırmadığını, aynı zamanda erken ölüm riskini artıran en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre sabahları öfke nöbeti yaşayanların yaşam süresi, düzenli ve dengeli uyananlara göre çok daha kısa olabiliyor.