Sabah bu şekilde uyananlar dikkat: Ölüm riski var!

Uzmanlar sabahları gergin uyanmanın sağlık açısından ciddi sorunlar ortaya çıkarabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Sabahları uyandığında güne sinirli başlayanlar dikkat etsin! Bilim insanları, bunun çok ciddi sorunlara yol açabileceğini açıkladı. Yapılan araştırmalar, sinirli uyananların ömürlerinin hızla kısaldığını ortaya koydu. İşte konuyla ilgili çarpıcı detaylar...

Bilim insanları sabahları öfkeyle uyanmanın sadece günü değil, tüm ömrü kısalttığını ortaya koydu. DSÖ de kronik stresin ve öfkenin, hem kalp-damar hastalıklarını hem de ruh sağlığını ciddi biçimde tehdit ettiğini vurguluyor.

ÖLÜM RİSKİ VAR Yeni araştırmalara göre, sabahları sinirli uyanan kişilerde kortizol ve adrenalin hormonları olağandan çok daha yüksek seviyede salgılanıyor. Bu durum kalp atışlarını hızlandırıyor, kan basıncını yükseltiyor ve uzun vadede kalp krizi ile felç riskini artırıyor. Ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatıyor, vücudu hastalıklara açık hale getiriyor. DSÖ, kronik stresin sadece mevcut sağlık sorunlarını ağırlaştırmadığını, aynı zamanda erken ölüm riskini artıran en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre sabahları öfke nöbeti yaşayanların yaşam süresi, düzenli ve dengeli uyananlara göre çok daha kısa olabiliyor.

ZİNCİRLEME ETKİ GÖSTERİYOR Araştırmalar, sabah öfkesiyle kalkanların gün içinde daha fazla çatışma yaşadığını, iş performansının düştüğünü ve sosyal ilişkilerinin zarar gördüğünü gösteriyor. Biriken stres, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunların da kapısını aralıyor.

6 KRİTİK ÖNERİ Uzmanlar ve DSÖ, sabah sinirini yenmek için şu adımları öneriyor: Uyku düzeni kurun: Her gün aynı saatte yatıp kalkın, elektronik cihazları yatmadan önce bırakın. Stres yönetimi yapın: Nefes egzersizi, meditasyon ve farkındalık çalışmaları uygulayın.

Fiziksel aktivite ekleyin: Sabah yürüyüşü, yoga veya esneme hareketleri yapın. Dengeli kahvaltı edin: Kan şekeri dalgalanmalarını önlemek için sağlıklı beslenin. Rutin oluşturun: Sabah koşuşturmasını azaltmak için planı geceden yapın. Profesyonel destek alın: Sorun kronikleşirse psikolog veya psikiyatristten yardım isteyin. İngiltere'de yapılan araştırmaya katılan bir bilim insanı şunları söylüyor: "Sabahları öfkeyle uyanmak, sadece günü değil, ömrü de kısaltıyor. Bu alışkanlığı küçümsemeyin, mutlaka önlem alın."/ kaynak: akşam

