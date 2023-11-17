2023-11-17 13:55:23 Saadet Partisi’nden beklenmedik hamle! Ağızlar bir karış açık kaldı! Nihayet kendilerine geldiler
Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, daha önce CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Hamas’la ilgili zırvalarına ses çıkarmayan Saadet Partisi’nin nihayet uykudan uyandığını belirtti. CHP'nin yeni parti sözcüsü Deniz Yücel’in "Gazze'deki İsrail saldırılarının, Hamas'ın, bir gece sivillere yönelik yaptığı saldırılarla başladığını da unutmamak gerekir" herzelerine Saadet Partisi’nden rahmetli Erbakan'ın çizgisine denk bir tepki geldiğini belirten Gülerce, “Biz, ‘Saadet Partisi, CHP'ye koltuk değnekliği yapamaz, kendinize gelin’ diyorduk. İnşallah, bir daha düşünürler” ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti: