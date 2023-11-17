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Medya
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Saadet Partisi’nden beklenmedik hamle! Ağızlar bir karış açık kaldı! Nihayet kendilerine geldiler

2023-11-17 13:55:23
Saadet Partisi’nden beklenmedik hamle! Ağızlar bir karış açık kaldı! Nihayet kendilerine geldiler

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, daha önce CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Hamas’la ilgili zırvalarına ses çıkarmayan Saadet Partisi’nin nihayet uykudan uyandığını belirtti. CHP'nin yeni parti sözcüsü Deniz Yücel’in "Gazze'deki İsrail saldırılarının, Hamas'ın, bir gece sivillere yönelik yaptığı saldırılarla başladığını da unutmamak gerekir" herzelerine Saadet Partisi’nden rahmetli Erbakan'ın çizgisine denk bir tepki geldiğini belirten Gülerce, “Biz, ‘Saadet Partisi, CHP'ye koltuk değnekliği yapamaz, kendinize gelin’ diyorduk. İnşallah, bir daha düşünürler” ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Saadet Partisi’nden beklenmedik hamle! Ağızlar bir karış açık kaldı! Nihayet kendilerine geldiler

“CHP'nin yeni parti sözcüsü Deniz Yücel, "Gazze'deki İsrail saldırılarının, Hamas'ın, bir gece sivillere yönelik yaptığı saldırılarla başladığını da unutmamak gerekir" deyince bir anda Saadet Partisi'den Rahmetli Erbakan'ın çizgisine denk bir tepki geldi. "Bir anda" diyoruz çünkü CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aynı lafı ettiler. Onları hatırlatmadan önce kanaatimce Saadet Partisi tabanının yüreğine su serpen gelişmeyi yazayım.

#2
Foto - Saadet Partisi’nden beklenmedik hamle! Ağızlar bir karış açık kaldı! Nihayet kendilerine geldiler

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, dün yaptığı açıklamada, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in, İsrail'in saldırılarından Hamas'ı sorumlu tutmasına şu tepkiyi verdi: "Sayın Yücel, bildikleriniz, yanıldıklarınıza yetmiyor. 75 yıldır sistematik şekilde bir halkı toptan imha politikasına girişen terör rejimi İsrail'in katliamını bu şekilde mi meşrulaştıracaksınız? Hâliniz, İstiklal Mücadelesi zamanında Kuvâ-yi Milliye'ye ateş püsküren manda himayeci işbirlikçilere benziyor. Kendinize gelin..." Biz, "Saadet Partisi, CHP'ye koltuk değnekliği yapamaz, kendinize gelin" diyorduk. İnşallah, bir daha düşünürler. Saadet Partisi evet, neden bu kadar gecikti? Özgür Özel, 4 Kasım'da CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda, "Bir terör örgütü olan Hamas'ın, bir gece yarısı attığı füzelerle yaptığı katliam, bunu araçsallaştıran İsrail'in devlet terörüne dönüştü demişti." Meral Akşener de İsrail'e vurur gibi yaparak Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti. Partisinin 25 Ekim'deki meclis grup toplantısında dediği şuydu:

#3
Foto - Saadet Partisi’nden beklenmedik hamle! Ağızlar bir karış açık kaldı! Nihayet kendilerine geldiler

"Netanyahu, bir savaş suçlusudur, bebek katilidir. Sivilleri, çocukları öldüren Natenyahu terörüyle, müzik festivalinde gençleri tarayan Hamas terörü aynı şeydir. Ve sıfatına bakılmadan hak ettiği gibi bir katil, bir terörist gibi muamele görmelidir." Saadet Partisi; bu acımasız, merhametsiz, vicdansız yargılara sesini çıkarmadı. Özgür Özel'in, Akşener'in duruşu, milletimizin duruşu değildir. Türkiye'nin problemi; muhalefetin, dışarının/yabancıların ağzı ile konuşmasıdır. (…)”

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