Saadet Partisi’nden beklenmedik hamle! Ağızlar bir karış açık kaldı! Nihayet kendilerine geldiler

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, dün yaptığı açıklamada, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in, İsrail'in saldırılarından Hamas'ı sorumlu tutmasına şu tepkiyi verdi: "Sayın Yücel, bildikleriniz, yanıldıklarınıza yetmiyor. 75 yıldır sistematik şekilde bir halkı toptan imha politikasına girişen terör rejimi İsrail'in katliamını bu şekilde mi meşrulaştıracaksınız? Hâliniz, İstiklal Mücadelesi zamanında Kuvâ-yi Milliye'ye ateş püsküren manda himayeci işbirlikçilere benziyor. Kendinize gelin..." Biz, "Saadet Partisi, CHP'ye koltuk değnekliği yapamaz, kendinize gelin" diyorduk. İnşallah, bir daha düşünürler. Saadet Partisi evet, neden bu kadar gecikti? Özgür Özel, 4 Kasım'da CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda, "Bir terör örgütü olan Hamas'ın, bir gece yarısı attığı füzelerle yaptığı katliam, bunu araçsallaştıran İsrail'in devlet terörüne dönüştü demişti." Meral Akşener de İsrail'e vurur gibi yaparak Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti. Partisinin 25 Ekim'deki meclis grup toplantısında dediği şuydu: