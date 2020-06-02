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Siyaset
8
Saadet Partili başkan AK Parti'ye geçti

2020-06-02 11:55:50
Saadet Partili başkan AK Parti'ye geçti

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Saadet Partili Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, AK Parti'ye geçti.

#1
Foto - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Saadet Partili Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'ın AK Partiye geçtiği bildirildi.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Saadet Partili Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'ın AK Partiye geçtiği bildirildi.

#2
Foto - AK Parti Yalova İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 19 yıldır yerel yönetimler ve belediyecilik anlamında ülkede çıtayı her daim üst seviyelere taşıdıkları vurgulandı.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 19 yıldır yerel yönetimler ve belediyecilik anlamında ülkede çıtayı her daim üst seviyelere taşıdıkları vurgulandı.

#3
Foto - Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde geçen yıl yapılan yerel seçimlere, Saadet Partisi'nden giren Mücahit Kaçar, belediye başkanı oldu. Başkan Kaçar, 15 ay sonra AK Parti’ye geçti. Mücahit Kaçar’a rozetini AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş taktı.

Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde geçen yıl yapılan yerel seçimlere, Saadet Partisi'nden giren Mücahit Kaçar, belediye başkanı oldu. Başkan Kaçar, 15 ay sonra AK Parti’ye geçti. Mücahit Kaçar’a rozetini AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş taktı.

#4
Foto - AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma töreninde İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü de hazır bulundu.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma töreninde İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü de hazır bulundu.

#5
Foto - AK Parti'nin millete hizmet ve yatırım anlayışıyla ülke, şehir, ilçe ve beldelerde belediyecilik anlamında farkını her zaman ortaya koyduğuna yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

AK Parti'nin millete hizmet ve yatırım anlayışıyla ülke, şehir, ilçe ve beldelerde belediyecilik anlamında farkını her zaman ortaya koyduğuna yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

#6
Foto -

"İçinde bulunduğumuz süreçte AK Parti belediyelerinin farkı vatandaşımız tarafından daha net görülmeye başlanmıştır. AK Parti Yalova İl Başkanlığı olarak İl Başkanımız Muğlim Bağatar, il yönetim kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol'un da görüşleri ile Altınova ilçesi Tavşanlı Belde Belediyesinin önceden olduğu gibi önümüzdeki dönemde de hizmet ve yatırımlarla gelişmesi ve büyümesi noktasında karar alınmıştır.

#7
Foto - Bu bağlamda Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, il başkanlığımızın ve milletvekillerimizin istişareleri ile AK Parti Genel Merkezimizin takdirleri doğrultusunda partimize katılım sağlamıştır.

Bu bağlamda Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, il başkanlığımızın ve milletvekillerimizin istişareleri ile AK Parti Genel Merkezimizin takdirleri doğrultusunda partimize katılım sağlamıştır."

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