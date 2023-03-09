S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

Üçüncü testeyse beton zemine ekran üstü düştüler. Ekranlar kullanıcıların genelde en çok değiştirdikleri telefon parçaları oluyor. Bu yüzden testin bu aşamasındaki sonuçlar iki taraf içinde oldukça önemli. Yapılan test sonucunda her iki telefonunda ekranları benzer şekilde kırıldı. Ancak buna rağmen hem Apple’ın Face ID‘si hem de Samsung’un ultrasonik parmak izi okuyucusu sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti. Son aşamada her iki telefonda metal zemine düştü. Testin sonunda iki telefonunda ekranları kırıktı. Ancak arka tarafa geldiğimizdeyse 14 Pro Max’in koruyucu camının bazı parçaları eksikti. Yani arka cam telefondan ayrıldı. Ve kamerada bazı ışık sorunları meydana geldi. S23 Ultra ise ona nazaran daha sağlam durdu. Derecelendirme sonucunda S23 Ultra daha dayanıklı bir telefon oldu ve yarışı kazandı.