2023-03-09 19:44:53 S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?
Samsung S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max'ten daha dayanıklı olduğu yapılan testlerle kanıtlandı. Akıllı telefon fiyatlarının artması nedeniyle, kullanıcılar darbeye ve düşmeye karşı daha dayanıklı telefonlar arıyor. PhoneBuff adlı bir YouTube kanalı, Samsung S23 Ultra ve iPhone 14 Pro Max'in dayanıklılık testlerini gerçekleştirdi. Her iki telefon da suya ve toza karşı eşit derecede dayanıklı olsa da, S23 Ultra'nın daha dayanıklı bir telefon olduğu sonucuna varıldı. Beton zemine düşme testinde, Galaxy S23 Ultra iPhone 14 Pro Max'in karşısında daha sağlam çıktı. Sonuç olarak, kullanıcılar artan fiyatlar nedeniyle daha dayanıklı telefonlara yöneliyorlar. İşte tüm ayrıntılar...