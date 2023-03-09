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Teknoloji-Bilişim
15
S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

2023-03-09 19:44:53
S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

Samsung S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max'ten daha dayanıklı olduğu yapılan testlerle kanıtlandı. Akıllı telefon fiyatlarının artması nedeniyle, kullanıcılar darbeye ve düşmeye karşı daha dayanıklı telefonlar arıyor. PhoneBuff adlı bir YouTube kanalı, Samsung S23 Ultra ve iPhone 14 Pro Max'in dayanıklılık testlerini gerçekleştirdi. Her iki telefon da suya ve toza karşı eşit derecede dayanıklı olsa da, S23 Ultra'nın daha dayanıklı bir telefon olduğu sonucuna varıldı. Beton zemine düşme testinde, Galaxy S23 Ultra iPhone 14 Pro Max'in karşısında daha sağlam çıktı. Sonuç olarak, kullanıcılar artan fiyatlar nedeniyle daha dayanıklı telefonlara yöneliyorlar. İşte tüm ayrıntılar...

#1
Foto - S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

Artan dolar kuru ve ülkemizdeki vergi oranları nedeniyle Akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Bu yüzden kullanıcılar darbeye ve düşmeye dayanıklı, sağlam telefonlar almak istiyor. Neyse ki ortaya yapılan testler, bir fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

#2
Foto - S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

PhoneBuff isimli bir YouTube kanalı piyasadaki en popüler amiral gemisi modellerinden ikisini (Samsung S23 Ultra ve iPhone 14 Pro Max) sağlamlık testinde karşılaştırdı. Çıkan sonuca bakıldığında iPhone 14 Pro Max’in karşısında S23 Ultra’nın daha dayanıklı bir telefon olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

#3
Foto - S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

Telefon piyasasına yön veren iki büyük markanın telefonları düşme testi sonuçlarıyla karşı karşıya geldi. Her iki telefonda dünya standartları çerçevesinde oldukça güçlü patentlere ve dayanıklılık belgelerine sahip.

#4
Foto - S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

Ancak test sonuçlarına göre S23 Ultra 14 Pro Max’e kıyasla daha dayanıklı bir telefon.

#5
Foto - S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

Galaxy S23 Ultra ön ve arka tarafta Armor Aluminium çerçeveye sahip. Ayrıca yine her iki taraf Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

#6
Foto - S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

Kullanılan bu malzemeler sayesinde S23 Ultra, Samsung’un şimdiye kadar üretmiş olduğu en dayanıklı akıllı telefon. Marka S23 Ultra’yı ilk tanıttığı andan itibaren bu dayanıklılığı da vurguluyor.

#7
Foto - S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

iPhone 14 Pro Max’te ise hem ön hem arka kısımda Ceramic Shield Glass kaplamayı görüyoruz. Buna ek olarak Apple, iPhone’ların köşelerini paslanmaz çelik çerçeveler ile koruyor.

#8
Foto - S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

Bu çerçevelere ek olarak köşelerde yumuşatılmış bir tasarım var.

#9
Foto - S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

Bu sayede telefon köşeden aldığı darbeyi bütün bir çerçeveye dağıtıyor ve hasarı önlüyor.

#10
Foto - S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

Her iki telefonun suya ve toza karşı olan dayanıklılığı aynı. Her iki modelde IP68 sertifikasına sahip.

#11
Foto - S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

Bu sertifikaya göre telefonlar maksimum 6 metre derinlikte 30 dakikaya kadar sıvıya dayanabiliyor. Yani her iki telefonda global standartlara göre suya ve toza dayanıklı.

#12
Foto - S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

Büyük maçın kazananı Galaxy S23 Ultra! Telefonlara yapılan testlere gelirsek ilk olarak her iki telefon beton zemine düştü. Telefonlar arka kapakları zemine çarpacak şekilde yere çarptı. Beton zeminde iPhone 14 Pro Max’in arka kapağı tuzla buz oldu ve kamera lensinde bir göçük oluştu. Galaxy S23 Ultra’da ise köşelere yakın iki yerden ufak çatlaklar oluştu.

#13
Foto - S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

İkinci testteyse telefonlar yine beton zemine düştü. Ancak bu kez çerçevelerinden çarpacak şekilde bırakıldılar. Bu test sonucundaysa 14 Pro Max’in çerçevelerinde birkaç küçük çizik oluştu. Buna nazaran Galaxy S23 Ultra’nın köşelerinde ise ciddi hasarlar meydana geldi.

#14
Foto - S23 Ultra mı yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisi daha sağlam?

Üçüncü testeyse beton zemine ekran üstü düştüler. Ekranlar kullanıcıların genelde en çok değiştirdikleri telefon parçaları oluyor. Bu yüzden testin bu aşamasındaki sonuçlar iki taraf içinde oldukça önemli. Yapılan test sonucunda her iki telefonunda ekranları benzer şekilde kırıldı. Ancak buna rağmen hem Apple’ın Face ID‘si hem de Samsung’un ultrasonik parmak izi okuyucusu sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti. Son aşamada her iki telefonda metal zemine düştü. Testin sonunda iki telefonunda ekranları kırıktı. Ancak arka tarafa geldiğimizdeyse 14 Pro Max’in koruyucu camının bazı parçaları eksikti. Yani arka cam telefondan ayrıldı. Ve kamerada bazı ışık sorunları meydana geldi. S23 Ultra ise ona nazaran daha sağlam durdu. Derecelendirme sonucunda S23 Ultra daha dayanıklı bir telefon oldu ve yarışı kazandı.

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