S-400'lerden sonra bir kıyak daha! Karar verildi, kaldıracaklar
Rusya'dan tedarik edilmek üzere olunan S-400 hava savunma sistemlerinin ardından bir gelişme daha yaşandı. Karşılıklı serbest vize anlaşması yapılacak.
Rusya Ekonomi Kalkınma Bakanlığı, Hindistan ile turistik gruplar için vizesiz seyahat rejimi müzakerelerinin sürdüğünü doğruladı. Bu adım, iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerde S-400 hava savunma sistemleri tedarikinin ardından gelen önemli bir jest olarak yorumlanıyor.
Türkiye’nin S-400 tedarik etmesi sonrası ABD ve NATO’dan çeşitli yaptırımlara maruz kaldığı biliniyor. Ancak Hindistan’ın benzer şekilde S-400 alımına gitmesine rağmen şu ana kadar yaptırımlardan muaf tutulması, uluslararası ilişkilerde çifte standart tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
usya Ekonomi Kalkınma Bakanlığı, Hindistan ile turistik gruplar için vizesiz seyahat rejimi müzakerelerinin sürdüğünü doğruladı. Planlanan düzenlemeye göre 3 ila 50 kişilik gruplar 21 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek.
Şu an Rus vatandaşları Hindistan'a 30 günlük ücretsiz e-vize ile giriş yapabiliyor. Rusya Turizm Endüstrisi Birliği ise vizesiz rejimin hayata geçirilmesi durumunda talebin sınırlı kalacağını öngörüyor.
Çin ile varılan vizesiz anlaşmanın Rusya'dan kayda değer bir turist akışı yaratmadığını hatırlatan uzmanlar, benzer bir tablonun Hindistan için de geçerli olabileceğini vurguladı.
China Travel operatörü ise önlemin uçak biletlerini pahalatmaktan öteye geçemeyebileceği uyarısında bulundu. Rusya aynı dönemde Vietnam ile de grup vizesiz seyahat anlaşması için müzakereler yürütüyor.
