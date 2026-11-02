S-400'ler gidiyor: Adres belli oldu

Başbakan Ahmed'in açıklamasında dikkat çeken bir diğer başlık ise S-400 hava savunma füzesi sistemleri oldu. Etiyopya'nın Rusya'dan dört batarya S-400 tedarik edeceğini duyuran Ahmed, bu sistemlerin ne zaman teslim edileceğine ilişkin ise takvim vermedi. Dört bataryalık S-400 hava savunma füzesi tedarikinin hayata geçirilmesi halinde Etiyopya, uzun menzilli hava savunma kapasitesini önemli ölçüde güçlendirme imkanı elde edecek.