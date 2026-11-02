S-400'ler gidiyor: Adres belli oldu
Türkiye'nin de envanterinde yer alan S-400 hava savunma sistemlerine olan talep artıyor. Bir ülke daha S-400'leri kesin olarak alıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin de envanterinde yer alan S-400 hava savunma sistemlerine olan talep artıyor. Bir ülke daha S-400'leri kesin olarak alıyor.
Afrika basınında yer alan haberlere göre Etiyopya'nın, Rusya'dan 12 adet Su-35 savaş uçağı tedarik etmesinin ardından S-400 hava savunma füzesi sistemi için de Moskova ile görüşmeler yürüttüğü belirtildi. İki ülke arasında S-400 hava savunma füzesi konusunda anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu aktarıldı.
Etiyopya'nın Rusya ile savunma alanındaki iş birliğini genişletmesi, Afrika'da askeri dengeleri etkileyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Başbakan Abiy Ahmed, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada Rusya'dan ilk 12 adet Su-35 savaş uçağının teslim alındığını ve dört batarya S-400 hava savunma füzesi sistemi tedarik edileceğini duyurdu.
Böylece Afrika basınında gündeme gelen S-400 hava savunma füzesi iddiası, Etiyopya Başbakanı'nın açıklamasıyla doğrulanmış oldu. Ancak sistemlerin teslimat tarihi, anlaşmanın maliyeti ve konuşlandırılacağı bölgeler hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Rusya ile daha önce varılan anlaşma kapsamında 12 adet Su-35 savaş uçağının teslim alındığını belirtti. Ahmed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uçakların planlanandan bir yıl önce teslim edilmesine katkı sağladığı için teşekkür etti.
Başbakan Ahmed'in açıklamasında dikkat çeken bir diğer başlık ise S-400 hava savunma füzesi sistemleri oldu. Etiyopya'nın Rusya'dan dört batarya S-400 tedarik edeceğini duyuran Ahmed, bu sistemlerin ne zaman teslim edileceğine ilişkin ise takvim vermedi. Dört bataryalık S-400 hava savunma füzesi tedarikinin hayata geçirilmesi halinde Etiyopya, uzun menzilli hava savunma kapasitesini önemli ölçüde güçlendirme imkanı elde edecek.
Etiyopya'nın S-400 hava savunma füzesi tedarik etme kararı, ülkenin hava sahasını koruma kapasitesini artırma hedefiyle öne çıkıyor. Özellikle Su-35 savaş uçaklarıyla birlikte değerlendirildiğinde, Rusya'dan alınacak sistemlerin Etiyopya'nın hava kuvvetleri ve hava savunma unsurları arasında daha kapsamlı bir yapı oluşturması bekleniyor. KAYNAK: STAR
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