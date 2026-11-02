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Son istifalar gündem oldu! Galatasaray'dan OHAL toplantısı: Dursun Özbek'ten seçim kararı

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Son istifalar gündem oldu! Galatasaray'dan OHAL toplantısı: Dursun Özbek'ten seçim kararı

Galatasaray yönetimi gelen istifalar sonrası radikal kararlar alabilir...

#1
Foto - Son istifalar gündem oldu! Galatasaray'dan OHAL toplantısı: Dursun Özbek'ten seçim kararı

Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu'nun istifaları ile sarsılan Galatasaray'da bugün acil kodlu yönetim kurulu toplantısı var. Çıkacak kararlar şimdiden merak konusu.

#2
Foto - Son istifalar gündem oldu! Galatasaray'dan OHAL toplantısı: Dursun Özbek'ten seçim kararı

Galatasaray'da bugün Başkan Dursun Özbek yönetiminde acil kodlu yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Sarı-kırmızılılarda erken seçim süreci şu an için gündemde değil.

#3
Foto - Son istifalar gündem oldu! Galatasaray'dan OHAL toplantısı: Dursun Özbek'ten seçim kararı

Ancak camianın pek çok kesiminden başkana "Seçim kararı al, yönetim kurulunu yenile" baskısı geliyor. Bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında ayrıca İkinci Başkan Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu'nun istifaları da değerlendirilecek. Gelen ilk bilgiler; Öztürk'ün istifasının kabul edilmeyeceği, Kavukçu'nun istifasının ise kabul edileceği yönünde. Ancak bu bilgiler anlık olarak değişiklik gösterebilir.

#4
Foto - Son istifalar gündem oldu! Galatasaray'dan OHAL toplantısı: Dursun Özbek'ten seçim kararı

Fotospor'a göre; Ayrıca Öztürk ve Kavukçu'nun istifaları kabul edilirse yerlerine kimlerin geleceği açıklanabilir. Bunun yanında Kavukçu'nun yürüttüğü futbol şubesi sorumluluğunun yeni patronu da belli olabilir.

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