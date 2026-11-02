Son istifalar gündem oldu! Galatasaray'dan OHAL toplantısı: Dursun Özbek'ten seçim kararı

Ancak camianın pek çok kesiminden başkana "Seçim kararı al, yönetim kurulunu yenile" baskısı geliyor. Bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında ayrıca İkinci Başkan Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu'nun istifaları da değerlendirilecek. Gelen ilk bilgiler; Öztürk'ün istifasının kabul edilmeyeceği, Kavukçu'nun istifasının ise kabul edileceği yönünde. Ancak bu bilgiler anlık olarak değişiklik gösterebilir.