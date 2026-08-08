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Rusya'nın savaş finansmanına büyük darbe!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya'nın savaş finansmanına büyük darbe!

ABD, 4 yılı aşkındır süren Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek şimdiye kadarki en kritik hamleyi yaptı. Rusya'ya ağır yaptırımlar öngören tasarı, ABD senatosunda kabul edildi.

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Foto - Rusya'nın savaş finansmanına büyük darbe!

"RUS PETROL-GAZINI EN ÇOK ALAN 5 ÜLKEYE 0 VERGİ"

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Foto - Rusya'nın savaş finansmanına büyük darbe!

86'ya karşı 11 oyla kabul edilen tasarının hedefinde, Rus petrol ve doğalgazını satın alan ülkeler var. Tasarı, ABD Başkanı'na Rus petrol ve doğalgazını en çok satın alan Çin ve Hindistan dahil 5 ülkeye yüzde 100'e varan gümrük vergisi uygulama yetkisi veriyor. Amaç, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna savaşında kullanmak üzere gelir elde etmesini engellemek.

#3
Foto - Rusya'nın savaş finansmanına büyük darbe!

Yaptırım uygulanan isimlerin başında, Rusya Devlet Başkanı Putin geliyor. Ayrıca üst düzey Rus askeri ve siyasi yetkililer, Rus finans ve enerji kuruluşları, Rus oligarklar da yaptırım listesinde.

#4
Foto - Rusya'nın savaş finansmanına büyük darbe!

Geçtiğimiz haftalarda ölen Cumhuriyetçi Senatör Graham, Rusya'ya yaptırım tasarını hazırlayan ve büyük destek veren isimlerdendi.

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Foto - Rusya'nın savaş finansmanına büyük darbe!

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Foto - Rusya'nın savaş finansmanına büyük darbe!

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