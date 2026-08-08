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Tatile gitmekten vazgeçenler dikkat: Bu parayı almak hakkınız!

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Tatile gitmekten vazgeçenler dikkat: Bu parayı almak hakkınız!

Erken rezervasyon mağdurlarından Ticaret Bakanlığı’na şikâyet yağıyor. Erken rezervasyon bedeli, 30 gün önce bildirildiğinde kesintisiz vatandaşa iade edilmek zorunda.

#1
Foto - Tatile gitmekten vazgeçenler dikkat: Bu parayı almak hakkınız!

Fiyat avantajı nedeniyle yaz gelmeden tatil rezervasyonu yaparak ödemelerini önden gerçekleştiren ancak rezervasyon tarihlerinde çeşitli sebeplerle paketini iptal etmek zorunda kalan vatandaşlarla oteller karşı karşıya geldi. Rezervasyonunu iptal eden vatandaşların yapmadıkları tatilin parasını geri alamadıkları görülürken, otellerin ise "Biz odayı size ayırdık ve bu nedenle başkasına satmadık" gerekçesiyle ödeme yapmadığı belirlendi.

#2
Foto - Tatile gitmekten vazgeçenler dikkat: Bu parayı almak hakkınız!

UYUŞMAZLIK YAŞANIYOR Vatandaşlar daha henüz bahar aylarında otellerin erken rezervasyon kampanyalarına başlaması ile olası bir tatil tarihi belirleyerek programlarını ona göre yapıyor. Örneğin mart ayında tatil bölgelerindeki bir otelden ağustos ayı için tatil paketi satın alınabiliyor. Böylece vatandaşlar sezona göre yaklaşık yüzde 25-50 arası bir fiyat avantajıyla tatil paketi satın alırken, otel ise sezonda boş kalma riskini minimize ederek tatil parasını rezervasyon sahibinden önden alarak kendini garanti altına alıyor. Bu durum iki taraf için de kazançlı olarak görünse de bir tarafın rezervasyonu iptal etmek istemesi halinde uyuşmazlık başlıyor. Bu durumda olan çok sayıda vatandaş şikayetlerini Ticaret Bakanlığı'na iletti.

#3
Foto - Tatile gitmekten vazgeçenler dikkat: Bu parayı almak hakkınız!

TÜM ÖDEME GERİ ALINIR Şikayetleri titizlikle incelemeye alan bakanlık ise bu durumda olan vatandaş ve otellerin haklarının neler olduğunu açıkladı. Buna göre, tüketicinin erken rezervasyon sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı bulunuyor. Yani 15 Ağustos tarihli bir otel rezervasyonu olan vatandaşlar, rezervasyonunu 15 Temmuz'a kadar iptal ederlerse zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki tüm ödemesini geri alma hakkına sahip bulunuyor. Eğer ki fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda otel tarafından kesinti yapılabiliyor.

#4
Foto - Tatile gitmekten vazgeçenler dikkat: Bu parayı almak hakkınız!

Yani 15 Ağustos tarihli bir otel rezervasyonu olan vatandaş 10 Ağustos'ta oteli arayıp "ben tatile gelemeyeceğim, paramın iadesini istiyorum" derse bu kişi oteli mağdur edeceği için ödediği parayı tam olarak alamıyor. Genellikle 30-15 gün kala rezervasyon bedelinin yüzde 25'i kesilirken, 15-7 gün kala bedelin yüzde 50'si kesiliyor. 7 günden az kala rezervasyon iptallerinde ise otelin odayı satma şansı düştüğü için genellikle ücret iadesi yapılmıyor.

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