Rusya'nın petrolü değer kaybetti: Petrol piyasasında en büyük gerileme oldu! Gündeme bomba gibi düştü!
Rusya'nın petrolü değer kaybetti: Petrol piyasasında en büyük gerileme oldu! Gündeme bomba gibi düştü!

Rusya'nın petrol piyasalarını altüst ederek petrol üretimi kotaların altına indiren son dönemdeki Donald Trump'ın dikkat çeken çıkışlarıyla gündeme otururken Rusya hükümetlerinde görev yapmış kişilerde ciddi paniğe yol açtı. Hindistan ve Çin'e satışları azaltmak zorunda kaldı ve değer kaybetti

Rusya'nın petrol şirketleri, Donald Trump yönetiminin yaptırımlarının Moskova'nın en büyük müşterileri olan Hindistan ve Çin'e yapılan satışları aksatması nedeniyle aralık ayında üretimi kayda değer ölçüde azaltmak zorunda kaldı.

Bloomberg'in hükümetin 2022 yılında gizlediği resmi istatistiklere aşina bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Rusya'nın petrol üretim hacmi geçen ay günlük 100 bin varilden fazla azalarak günlük 9,326 milyon varile geriledi. Söz konusu düşüş, Rusya'nın OPEC+ kotalarını uyguladığı 2024 yılının ortasından bu yana kaydedilen en büyük gerileme oldu.

Mevcut anlaşmalar çerçevesinde üretimini artırma yetkisi bulunan Rusya, beklenmedik bu düşüşle birlikte üretim kotasının günlük 250 bin varil altında kaldı. Milyonlarca varil denizde alıcı bekliyor Şirketlerin çıkardıkları petrolü satması her geçen gün zorlaşıyor. Tankerler limanlardan günde yaklaşık 4 milyon varil petrol taşımaya devam etse de, giderek daha fazla hammadde tahliye edilmeyi beklerken denizde bekliyor. Kasım sonundan bu yana satılamayan Rusya'nın petrol hacmi, Hindistan'ın alımlarını son üç yılın en düşük seviyesi olan günlük 1,1 milyon varile indirmesiyle 30 milyon varil arttı. Bloomberg, üretimin düşmesinde Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki Lukoil sahalarına düzenlediği saldırıların da etkili olabileceğini belirtti. Düşük fiyatlar petrol üretimini zararlı kılıyor BCS analisti Kirill Bahtin, fiyatların düşmesi nedeniyle oluşan negatif nakit akışının, Rusya'nın petrol şirketlerinin üretim planlarını gerçekleştirmesine engel olduğunu ifade etti. İktisadi Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, kasım ayında Ural petrolü türünün ortalama fiyatı varil başına 44,87 dolara gerileyerek 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Aralık ve ocak ayı başında Rusya'nın ana petrol türünün fiyatı 34-36 dolar bandına kadar çekilirken, Brent petrolüne kıyasla uygulanan iskonto oranı yüzde 50'ye yaklaştı.

Bu durum, pek çok sahada petrol ticaretini zararlı hale getirdi. Reuters'a konuşan sektör kaynakları, "Satılan her varil 5 dolar zarar getiriyor" dedi. Habere göre, sadece hükümetten alınan teşvikler sayesinde maden çıkarma vergisini tam ödemeyen projeler kâr edebiliyor. Finansal tablolardaki kötüleşmenin devam edeceğini öngören Bahtin, "Petrol şirketlerinin finansal göstergelerinde yılın ikinci yarısında, ilk yarıya kıyasla bir bozulma görüyoruz. 2026 yılında da bir iyileşme beklemiyoruz" diye konuştu. Bahtin, şirketlerin üretimi artırma motivasyonunun olmaması nedeniyle Rusya'nın OPEC+ kapsamındaki günlük 9,574 milyon varillik kotasının bir süre daha doldurulamayacağını öngördü.

