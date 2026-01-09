Rusya'nın petrolü değer kaybetti: Petrol piyasasında en büyük gerileme oldu! Gündeme bomba gibi düştü!

Mevcut anlaşmalar çerçevesinde üretimini artırma yetkisi bulunan Rusya, beklenmedik bu düşüşle birlikte üretim kotasının günlük 250 bin varil altında kaldı. Milyonlarca varil denizde alıcı bekliyor Şirketlerin çıkardıkları petrolü satması her geçen gün zorlaşıyor. Tankerler limanlardan günde yaklaşık 4 milyon varil petrol taşımaya devam etse de, giderek daha fazla hammadde tahliye edilmeyi beklerken denizde bekliyor. Kasım sonundan bu yana satılamayan Rusya'nın petrol hacmi, Hindistan'ın alımlarını son üç yılın en düşük seviyesi olan günlük 1,1 milyon varile indirmesiyle 30 milyon varil arttı. Bloomberg, üretimin düşmesinde Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki Lukoil sahalarına düzenlediği saldırıların da etkili olabileceğini belirtti. Düşük fiyatlar petrol üretimini zararlı kılıyor BCS analisti Kirill Bahtin, fiyatların düşmesi nedeniyle oluşan negatif nakit akışının, Rusya'nın petrol şirketlerinin üretim planlarını gerçekleştirmesine engel olduğunu ifade etti. İktisadi Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, kasım ayında Ural petrolü türünün ortalama fiyatı varil başına 44,87 dolara gerileyerek 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Aralık ve ocak ayı başında Rusya'nın ana petrol türünün fiyatı 34-36 dolar bandına kadar çekilirken, Brent petrolüne kıyasla uygulanan iskonto oranı yüzde 50'ye yaklaştı.