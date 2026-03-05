  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gökyüzünde dehşet saçacak! Ölümcül lazer silahı ilk kez sahada “Erdoğan, İslam dünyasının başıdır” diyen Avrupa ülkesinin lideri, savaşta tarafını seçti Rusya'dan Türkiye'ye şok eden 'dost' uyarısı: Orayı vurup sabotaj düzenleyebilirler Piyasaların gözü dövizde! Dolar ve euro ne kadar oldu? Perakende devi, sessiz sedasız iflasın eşiğine geldi! Mağazaları birer birer kapatıyorlar Türkiye’den 30 adet Hürjet alan ülke, ABD’nin “Kabul ettiler” iddiası sonrası çılgına döndü: Öyle bir şey yok 'Yok artık' dedirten sözler: Türkiye bu karışıklıktan faydalanıp bizi işgal edebilir İran savaşını bahane eden Yunanistan, skandal hamleyi yaptı! Asıl hedeflerinin Türkiye olduğu söyleniyor Altın yerinde durmuyor!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Rusya'dan Türkiye'ye şok eden 'dost' uyarısı: Orayı vurup sabotaj düzenleyebilirler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya'dan Türkiye'ye şok eden 'dost' uyarısı: Orayı vurup sabotaj düzenleyebilirler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye dost gibi görünen ülkenin kritik noktaya sabotaj düzenleyebileceği konusunda Ankara'yı bilgilendirdiklerini söyledi.

#1
Foto - Rusya'dan Türkiye'ye şok eden 'dost' uyarısı: Orayı vurup sabotaj düzenleyebilirler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Rus basınına verdiği röportajda, AB'nin Rus gazı politikasına ve Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. AB'nin kademeli olarak Rusya'dan gazı alımını durdurmaya yönelik kararına değinen Putin, "Önümüzdeki günlerde Rus gazının alımına dair kısıtlama getirmeyi planlıyorlar. 2027'de ise Rus gazı ihracatına tam yasak getirecekler. Şimdi açılan yeni pazarlar var. Belki de Avrupa pazarlarına doğal gaz tedarikini hemen şimdi durdurmamız mantıklı olurdu. Henüz bir karar vermedim, sadece yüksek sesle düşünüyorum" dedi.

#2
Foto - Rusya'dan Türkiye'ye şok eden 'dost' uyarısı: Orayı vurup sabotaj düzenleyebilirler

Geçtiğimiz günlerde Rus istihbaratının edindiği bilgilere göre Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyan Türk Akım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına Ukrayna tarafından sabotaj düzenlenebileceğini söyleyen Putin, bu konuda Türk tarafını bilgilendirdiklerini belirtti.

#3
Foto - Rusya'dan Türkiye'ye şok eden 'dost' uyarısı: Orayı vurup sabotaj düzenleyebilirler

Avrupa piyasasında doğal gaz fiyatlarının arttığına dikkat çeken Putin, "Tekrar ediyorum. Bu Avrupalı liderlerin yıllardır sürdürdüğü politikalarının sonucudur" ifadelerini kullandı. Bu yükselişteki en temel sebebin Rus petrolüne uygulanan kısıtlamalar olduğunu savunan Putin, "Şuanda petrol ve doğal gaz fiyatları oldukça yükseldi. Şu anlaşılmalı bu artıştaki kısmi sebep Rus petrolüne uygulanan kısıtlamalar. Bu politikalar, bu ülkelerin halklarının çıkarlarıyla hiçbir şekilde örtüşmüyor" dedi.

#4
Foto - Rusya'dan Türkiye'ye şok eden 'dost' uyarısı: Orayı vurup sabotaj düzenleyebilirler

İran, İsrail ve ABD arasında devam eden çatışmanın da petrol piyasasını etkilediğini vurgulayan Putin, "Tedariklerde herhangi bir kesinti olmadı ancak fiyatlar fırladı. Neden? Küresel piyasalardaki genel durumdan, özellikle petrol ve bu durumda gaz piyasalarındaki durumdan kaynaklanıyor. Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle doğal gazı daha yüksek fiyatlardan satın almaya hazır müşteriler ortaya çıktı" dedi.

#5
Foto - Rusya'dan Türkiye'ye şok eden 'dost' uyarısı: Orayı vurup sabotaj düzenleyebilirler

Putin, kendileriyle çalışma arzusunu sürdüren Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerle Rus petrol konusunda çalışmaya devam edebileceklerini söyleyerek, "Doğu Avrupa'da Slovakya ve Macaristan gibi güvenilir ortaklarımızla bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülkelere petrol ve gaz gibi enerji kaynaklarını tedarik ediyoruz ve eğer bu ülkelerin liderleri bugünkü gibi güvenilir ortaklık politikalarını sürdürürse, gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

#6
Foto - Rusya'dan Türkiye'ye şok eden 'dost' uyarısı: Orayı vurup sabotaj düzenleyebilirler

Putin, ayrıca Rusya ile savaşta Ukrayna ordusuna katılan 2 Macaristan uyruklu paralı askerin, Macaristan'ın talebi doğrultusunda ülkesine iade edileceğini söyledi. Geçtiğimiz gün Akdeniz'de ilerlerken Malta açıklarında insansız deniz araçları tarafından saldırıya uğrayan Rus petrol tankerine yapılan saldırıya da değinen Putin, "Bu bir terörist saldırıdır. Bu tür şeylerle ilk kez karşılaşmıyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti
Gündem

İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonlarda, Tahran yönetiminin savaş tarihine geçecek ilginç bir "aldatma" taktiği kullandığ..
Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu
Gündem

Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’da ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye yapılan testlerin sonucu belli oldu...
ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada
Gündem

ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada

Bahreyn’de bulunan ABD Deniz filosuna yönelik gerçekleştirilen saldırı anları, Amerikan askerlerinin kendi kameralarına yansıdı. Görüntülerd..
Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!
Gündem

Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!

ABD’nin uçak gemileri karşısında eli ayağı birbirine dolanan Emin Çölaşan ve hempaları "bunları batırmak imkansız" diye hayranlık seansları ..
İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış
Dünya

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

İngiltere Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssünü hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan havalanmadığını açıkladı. Olayın ardınd..
Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü
Dünya

Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü

Irak’ta elektrik sisteminin tamamen çökmesiyle ülke genelinde geniş çaplı kesinti yaşanıyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23