Mayın ve EYP’ye zerre geçit vermiyor! Mehmetçik’in yeni muhafızı TURAN envantere girdi

BMC Savunma tarafından geliştirilen yeni nesil zırhlı yük ve personel taşıma aracı TURAN 4x4, zorlu kalifikasyon süreçlerini tamamlayarak resmen Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Yüksek balistik koruması ve mayın direnciyle öne çıkan araç, modüler yapısı sayesinde komuta merkezinden silah taşıyıcıya kadar pek çok farklı görevde kullanılabilecek. Saatte 105 kilometre hıza ulaşabilen ve yüzde 70 tırmanma kabiliyetine sahip olan TURAN, asimetrik harp koşullarında Mehmetçik’in sahadaki en büyük destekçilerinden biri olacak.