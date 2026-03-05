Mayın ve EYP’ye zerre geçit vermiyor! Mehmetçik’in yeni muhafızı TURAN envantere girdi

  • İSTANBUL
BMC Savunma tarafından geliştirilen yeni nesil zırhlı yük ve personel taşıma aracı TURAN 4x4, zorlu kalifikasyon süreçlerini tamamlayarak resmen Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Yüksek balistik koruması ve mayın direnciyle öne çıkan araç, modüler yapısı sayesinde komuta merkezinden silah taşıyıcıya kadar pek çok farklı görevde kullanılabilecek. Saatte 105 kilometre hıza ulaşabilen ve yüzde 70 tırmanma kabiliyetine sahip olan TURAN, asimetrik harp koşullarında Mehmetçik’in sahadaki en büyük destekçilerinden biri olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, BMC Savunma tarafından geliştirilen yeni nesil zırhlı yük ve personel taşıma aracı TURAN’ı envanterine aldı. İlk kez IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı’nda tanıtılan araç, kalifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmen hizmete girdi.

Yüksek hareket kabiliyeti, gelişmiş koruma seviyesi ve çok amaçlı kullanım özellikleriyle öne çıkan TURAN; personel ve lojistik görevlerde etkin bir çözüm sunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin saha tecrübeleri ve asimetrik harp ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan araç, zorlu operasyon şartlarında güvenli ve etkin görev icrası hedefiyle geliştirildi.

Farklı görev ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanan TURAN 4×4, açık veya kapalı kasa versiyonları sayesinde çeşitli yük gruplarını taşıyabiliyor. Ayrıca, Silah Taşıyıcı, Devriye Aracı, Komuta Aracı ve Personel Taşıyıcı gibi farklı konfigürasyonlarla çok amaçlı kullanım imkanı sunuyor. 4 kişiden 9 kişiye kadar personel taşıyabilecek şekilde yapılandırılabilen araç, entegre edilebilen farklı silah sistemleriyle birlikte muharebe sahasında etkili bir güç çarpanı olarak görev yapıyor.

STANAG 4569 seviyesinde yüksek balistik, mayın ve EYP koruması sağlayan TURAN 4×4, maksimum 105 km/s hıza ulaşabiliyor. Yüzde 70 tırmanma, yüzde 30 yanal eğim kabiliyeti ve 650 kilometre menzili ile her türlü arazi ve iklim koşulunda görev alabiliyor. Modüler yapısı ve görev çeşitliliği ile TURAN 4×4 çok amaçlı zırhlı araç sınıfında BMC’nin yüksek mühendislik kabiliyeti ve yerli üretim gücünün yeni temsilcisi olarak öne çıkıyor.

