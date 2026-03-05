F-35 savaş uçaklarından istemediğimiz haber geldi

İsrail tarafından yapılan açıklamada söz konusu olay, “F-35 Adir savaş uçağı tarafından bir insanlı savaş uçağının tarihte ilk kez düşürülmesi” olarak tanımlandı. F-35 platformu bugüne kadar farklı operasyonlarda görev aldı. Ancak bu görevlerin büyük bölümü yer hedeflerine yönelik taarruz, istihbarat faaliyetleri ve insansız hava araçlarına karşı angajmanlardan oluşuyordu. İsrail daha önce F-35I uçaklarının İran’a ait bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıklamıştı.