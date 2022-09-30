  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
14
Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

2022-09-30 13:53:26
Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunun, Rus güçlerce vurulduğu bildirildi.

#1
Foto - Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Zaporijya'dan çıkan sivil konvoyu füzelerle vurduğunu iddia etti.

#2
Foto - Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Starukh, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 23 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

#3
Foto - Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko ise saldırıda 23 can kaybının yanı sıra 35 sivilin de yaralandığını duyurdu.

#4
Foto - Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko ise konvoya S-300 füze sistemleriyle 16 füze atıldığını öne sürdü.

#5
Foto - Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Zaporijya şehir merkezinin hemen dışındaki kontrol noktasına düzenlenen saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

#6
Foto - Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Polis ekipleri bölgede incelemelerine devam ederken saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeninin üzerlerinin bezle örtüldüğü görüldü.

#7
Foto - Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Saldırı nedeniyle sivillere ait çok sayıda araç zarar görürken füzenin düştüğü yerde geniş bir çukur oluştu.

#8
Foto - Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Araçlarda oluşan hasar, saldırının boyutunu ortaya koyuyor. Saldırıya kurban gidenlerin bazı kişisel eşyalarının çevreye saçıldığı gözlendi.

#9
Foto - Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Saldırı nedeniyle kontrol noktası yakınında yer alan pazardaki dükkanların bazıları zarar gördü.

#10
Foto - Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

İşte saldırının görüntüleri...

#11
Foto - Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

İşte saldırının görüntüleri...

#12
Foto - Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

İşte saldırının görüntüleri...

#13
Foto - Rusya'dan kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

İşte saldırının görüntüleri...

Akaryakıta gece yarısı zammı
Ekonomi

Akaryakıta gece yarısı zammı

Akaryakıt ürünlerinden kalyak, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatlarına gece yarısından itibaren zam geldi.
Kur korumalı mevduat sisteminde değişikliğe gidildi
Ekonomi

Kur korumalı mevduat sisteminde değişikliğe gidildi

Kur korumalı mevduat hesabında tüzel kişiler açısından değişikliğe gidildi.
İzmir'e 5 yıldızlı kazık! Belediye Hilton'dan tek kuruş almamış
Gündem

İzmir'e 5 yıldızlı kazık! Belediye Hilton'dan tek kuruş almamış

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Çankaya’daki arsasını verdiği Hilton Oteli’nden 33 yıl boyunca tek kuruş gelir elde etmediği ortaya çıktı. ..
Bosna Hersek'te adaylık sorusu: Aday olsa hangi dünya liderine oy verirdiniz?
Dünya

Bosna Hersek'te adaylık sorusu: Aday olsa hangi dünya liderine oy verirdiniz?

Saraybosna'da yapılan bir sokak röportajında "Bosna Hersek'te adaylığını koysa hangi dünya liderine oy verirdiniz?" sorusuna çarpıcı bir cev..
Hadi oradan alçak herif! Akıllı ol, akıllı
Dünya

Hadi oradan alçak herif! Akıllı ol, akıllı

Hem Yunan hem de Ermeni lobisiyle içli dışlı olan ABD'li senatör Bob Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarına devam ediyor. Menendez, bu def..
Rusya'dan misilleme! Durdurdular
Dünya

Rusya'dan misilleme! Durdurdular

Rusya'nın Podgorica Büyükelçiliği, Karadağ'da 6 diplomatının istenmeyen kişi ilan edilmesi üzerine, konsolosluk hizmetlerini durdurduğunu bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23