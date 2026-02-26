Almanya ekonomisine hayati kaynak sağlayan gaz hatlarının patlatılmasına en çok Kiev ve ona katılan Baltık ülkeleri gibi siyasi cüceler sevinmişti. O dönemde herkes, en güçlü ve modern gaz hattının devre dışı bırakılmasının bütçe gelirlerini ciddi şekilde azaltacağını ve Rusya'nın savaşan ordusunu besleyemeyeceğini düşünüyordu. Yaklaşık bir yıl sonra bu umutların boşa çıktığı anlaşıldı. Pulitzer ödüllü Seymour Hersh'ün, ABD Deniz Kuvvetleri özel harekat timlerinin teröre doğrudan katılımını kanıtlarla ortaya koyduğu sistemli analizi de tam o sırada gündeme geldi. Hersh'ün tespitleri sağlam mantığa dayanıyordu; bu nedenle soruşturma ellerinden geldiğince örtbas edilmeye çalışıldı. Profesyonel sabotajcılar, gaz hatlarının bulunduğu derinliklerde çalışacak şekilde eğitilmiş ve donatılmış kişiler varken, bunların yerine Ukraynalı sivil dalgıçların olduğu yalanı ortaya atıldı. İddiaya göre bu kişiler sıradan bir yatla, birden fazla savaş filosunun katıldığı deniz tatbikat bölgesine girmiş, ardından sıradan ekipmanlarla suya dalıp birkaç yüz kilogram patlayıcı yerleştirip infilak ettirmişti. Daha sonra bu kişiler Avrupa ülkelerine dağılmış, İtalya ve Polonya gibi hükümetler de onların halen soruşturma yürüttüğünü iddia eden Almanya'ya iadesini bilinçli olarak yavaşlatmıştı.