2022-07-03 17:49:43 Rusya'dan getirildi... Türkiye'de üretilecek!
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, yapılan bir protokol kapsamında 12 yıl önce Rusya'dan döllenmiş Mersin balığı yumurtası getirdi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığı Antalya sularına adapte edildi ve 100 bin yavru alındı. Hedef ise 600 kilogram ağırlığına ulaşabilen eti kadar, havyarı da 2 ile 12 bin dolar arasında yüksek gelir getiren balığın Türkiye sularında aktif üretimini sağlamak.