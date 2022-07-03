Rusya'dan getirildi... Türkiye'de üretilecek!

O dönem getirilen yavru Mersin balıklarını anaç boyutuna getirmeyi başardıklarını dile getiren Erkan, "Çok geç cinsel olgunluğa gelen bir tür mersin balığı ve şu anda yavru vermeye başladı. 2 yıldır yavru alıyoruz. Geçen yıl 20 bin civarında yavru aldık ama larva aşamasında çok sorunlar yaşadık. Çünkü Hazar ve Azak denizinin bir balığı, onu Antalya şartlarına adapte edip üretmek biraz zor oluyor. Bu yıl başarılı bir yavru dönemi oldu. 100 bin civarında yavrumuz ve 35. gündeler" diye konuştu.