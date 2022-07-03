  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
15
Rusya'dan getirildi... Türkiye'de üretilecek!

2022-07-03 17:49:43
Rusya'dan getirildi... Türkiye'de üretilecek!

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, yapılan bir protokol kapsamında 12 yıl önce Rusya'dan döllenmiş Mersin balığı yumurtası getirdi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığı Antalya sularına adapte edildi ve 100 bin yavru alındı. Hedef ise 600 kilogram ağırlığına ulaşabilen eti kadar, havyarı da 2 ile 12 bin dolar arasında yüksek gelir getiren balığın Türkiye sularında aktif üretimini sağlamak.

#1
Foto - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM) nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını Antalya sularına adaptasyonunu sağlayarak, 100 bin yavru almayı başardı. Hedef ise 600 kilogram ağırlığına ulaşabilen eti kadar, havyarı da 2 ile 12 bin dolar arasında değeri bulunan balığın Türkiye sularında birkaç yıl içinde üretimini sağlamak.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM) nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını Antalya sularına adaptasyonunu sağlayarak, 100 bin yavru almayı başardı. Hedef ise 600 kilogram ağırlığına ulaşabilen eti kadar, havyarı da 2 ile 12 bin dolar arasında değeri bulunan balığın Türkiye sularında birkaç yıl içinde üretimini sağlamak.

#2
Foto - Dinozorlarla aynı dönemde yaşadıkları belirtilen, nesli tükenme tehlikesi altında olan Mersin balıklarının popülasyonunu arttırmak için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. 200 ile 250 milyon yıllık geçmişi bulunan, daha çok Karadeniz ve Azak Denizi'nde görülen hem eti hem de havyarının ekonomik değeri fazlaca bulunan Mersin balığını üretmek için Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü kolları sıvadı. Nadir türleri yetiştirmek için çaba harcayan enstitü yapılan bir protokol çerçevesinde 12 yıl önce Rusya'dan döllenmiş yumurta getirdi.

Dinozorlarla aynı dönemde yaşadıkları belirtilen, nesli tükenme tehlikesi altında olan Mersin balıklarının popülasyonunu arttırmak için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. 200 ile 250 milyon yıllık geçmişi bulunan, daha çok Karadeniz ve Azak Denizi'nde görülen hem eti hem de havyarının ekonomik değeri fazlaca bulunan Mersin balığını üretmek için Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü kolları sıvadı. Nadir türleri yetiştirmek için çaba harcayan enstitü yapılan bir protokol çerçevesinde 12 yıl önce Rusya'dan döllenmiş yumurta getirdi.

#3
Foto - Bu yumurtalar geldikleri bölgeye uygun şekilde hazırlanan özel havuzlara bırakıldı. Elde edilen yavrular büyüdü ve bugün 12 yaşına geldi. 8 yaşından itibaren yumurta alınmaya başlayan Mersin balıklarının anaçları bu yıl ikinci kez yumurta verdi. Doğan 100 bin yavru sağlıklı şekilde 35. günü geride bıraktı. Küçük yavruların ayrı ayrı havuzlarda itinayla bakımı ve beslemesi yapılıyor. Hedef 100 bin yavrunun sağlıklı şekilde 55 binini hayatta tutarak gelecek yıla aktarabilmek.

Bu yumurtalar geldikleri bölgeye uygun şekilde hazırlanan özel havuzlara bırakıldı. Elde edilen yavrular büyüdü ve bugün 12 yaşına geldi. 8 yaşından itibaren yumurta alınmaya başlayan Mersin balıklarının anaçları bu yıl ikinci kez yumurta verdi. Doğan 100 bin yavru sağlıklı şekilde 35. günü geride bıraktı. Küçük yavruların ayrı ayrı havuzlarda itinayla bakımı ve beslemesi yapılıyor. Hedef 100 bin yavrunun sağlıklı şekilde 55 binini hayatta tutarak gelecek yıla aktarabilmek.

#4
Foto -

"ANTALYA ŞARTLARINDA ÜRETMEK BİR HAYLİ ZORDU" Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Serkan Serkan, 2010 yılında Rusya ile Mersin balığı üretimi noktasında bir iş birliği yaptıklarını hatırlattı.

#5
Foto - O dönem getirilen yavru Mersin balıklarını anaç boyutuna getirmeyi başardıklarını dile getiren Erkan,

O dönem getirilen yavru Mersin balıklarını anaç boyutuna getirmeyi başardıklarını dile getiren Erkan, "Çok geç cinsel olgunluğa gelen bir tür mersin balığı ve şu anda yavru vermeye başladı. 2 yıldır yavru alıyoruz. Geçen yıl 20 bin civarında yavru aldık ama larva aşamasında çok sorunlar yaşadık. Çünkü Hazar ve Azak denizinin bir balığı, onu Antalya şartlarına adapte edip üretmek biraz zor oluyor. Bu yıl başarılı bir yavru dönemi oldu. 100 bin civarında yavrumuz ve 35. gündeler" diye konuştu.

#6
Foto -

"ÜLKEMİZDE ÜRETİLMESİNİ İSTİYORUZ" Mersin balığının Türkiye için önemli bir tür olduğunu vurgulayan Erkan, "Gıda olarak tüketilebiliyor. Bilindiği gibi havyarının 2 ile 12 bin dolar arasında bir maddi değeri var. Havyarın işlemesi ile ilgili çalışıyoruz. Ama öncelikli hedefimiz üreticimizin bu balığı da üretip buradan ülkemize bir girdi sağlamasıdır" dedi.

#7
Foto -

"50 BİN YAVRUYU GELECEK YILA AKTARMA HEDEFİ" Erkan, 200-250 milyon yıllık bir geçmişi olan Mersin balığını Türkiye sularında rahatlıkla yetiştirilebilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

#8
Foto - 35. gününü geride bırakan yavruların gayet sağlıklı olduğunu bildiren Serkan Erkan,

35. gününü geride bırakan yavruların gayet sağlıklı olduğunu bildiren Serkan Erkan, "Hedefimiz 50 binin üzerinde yavruyla inşallah önümüzdeki yıla geçmek. Ondan sonra bunları üreticilere tecrübelerimizle aktarmak istiyoruz. Bu yavrular farklı sulara adapte olma yeteneğini kazandıktan sonra üreticilerimize, girişimcilerimize buradan yavrulardan temin edeceğiz. Tecrübelerimizi de bu yavrular ile birlikte aktaracağız ki artık bu işi devredelim yeni bir alternatif tür üzerine başlayalım" ifadelerini kullandı.

#9
Foto -

"600 KİLOYA ULAŞABİLİYOR" Yumurtasından dolayı balığa Mersin denildiğini aktaran Erkan, "Bu türün yediği yemi ete çevirme oranı çok yüksek. Buradan ekonomik bir faydası var. 100 yaşına kadar yaşayan balık 600 kiloya kadar et verebiliyor. Aynı zamanda derisi tekstil sanayinde, hava kesesi bile farklı sektörlerde kullanılabiliyor o yüzden ekonomik değeri olan bir tür" dedi.

#10
Foto -

"UYSAL BİR BALIK" Erkan, dinozor çağından beri formunu koruyarak günümüze gelen ender hayvanlardan biri olan Mersin balığının, görünüşünün ürkütücü olsa dahi, saldırgan bir tür olmadığını ve gayet uysal bir canlı olduğunu sözlerine ekledi.

#11
Foto -

#12
Foto -

#13
Foto -

#14
Foto -

Memur ve emekliye yapılacak zam belli oldu! Yarın saat 10:00'da açıklanıyor
Ekonomi

Memur ve emekliye yapılacak zam belli oldu! Yarın saat 10:00'da açıklanıyor

Haziran ayı enflasyon rakamları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Böylece milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş zammı belli olacak...
Teyze çocuklarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü!
Yerel

Teyze çocuklarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde teyze çocuğu iki kuzen arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kuzeni R.Ç. tarafından bıçaklanan ..
Fatih Erbakan seçim kararını duyurdu
Siyaset

Fatih Erbakan seçim kararını duyurdu

Eskişehir'de konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kendi partimizin ismiyle seçimlere gireceğiz. Cumhurbaşkanı adayımı..
Türkiye'nin zaferi sonrası kendi ağızlarıyla itiraf ediyorlar! Avrupa terörün lojistik üssü
Gündem

Türkiye'nin zaferi sonrası kendi ağızlarıyla itiraf ediyorlar! Avrupa terörün lojistik üssü

Alman basını, terör örgütü PKK/YPG'nin içyüzünü ortaya koydu. Buna göre terör örgütü, yasa dışı göç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı konular..
Fatma Girik'in vasiyetnamesi için şok iddia!
Medya

Fatma Girik'in vasiyetnamesi için şok iddia!

Günay Girik, ablası Fatma Girik’in vasiyetnamesini hazırlarken akıl sağlığı ile ilgili şüpheleri olduğunu belirterek vasiyetname için iptal ..
Ülkede skandal olay! Öğrenci vizesi ile gelip kayboluyorlar
Dünya

Ülkede skandal olay! Öğrenci vizesi ile gelip kayboluyorlar

İngiltere'de yayımlanan rapora göre; öğrenci vizesi ile ülkeye getirilen kişilerin pasaportlarına el konularak zorla çalıştırıldıkları tespi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23