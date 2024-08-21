Rusya'dan flaş açıklamalar! Türkiye Suriye ilişkileri en yüksek...

"GAZZE'DE DURUM İÇİN BMGK VE BM KARARLARI UYGULANMALI" Sözcü Zaharova, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma da dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulunun ateşkes talep eden ve bölgeye engelsiz insani erişim sağlanması yönündeki kararlarının derhal uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi. "ERİVAN KENDİ HATALARINDAN DOLAYI BAŞKALARINI SUÇLUYOR" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Sünik bölgesi üzerinden ulaşım bağlantılarına ilişkin Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yapılan üçlü anlaşmayı Erivan'ın sabote ettiğine yönelik açıklamasını hatırlatan Zaharova, Erivan yönetiminin Batı'nın emriyle hareket ettiğini söyledi. Zaharova, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının bu yöndeki tepkisine yönelik, "Bu, Erivan'ın kendi hatalarından, kendi stratejik yanlış hesaplarından dolayı başkalarını suçlama tarzının bir başka örneğidir." diye konuştu.