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Rusya'dan flaş açıklamalar! Türkiye Suriye ilişkileri en yüksek...

2024-08-21 21:59:37
Rusya'dan flaş açıklamalar! Türkiye Suriye ilişkileri en yüksek...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırılarının, Kiev ile müzakere olasılığını ortadan kaldırdığını söyledi.

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Foto - Rusya'dan flaş açıklamalar! Türkiye Suriye ilişkileri en yüksek...

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun Kursk'a saldırısıyla ilgili Zaharova, Kiev'in bölgede sivillere karşı işlediği "suç ve terör eylemlerini" Batılı liderlerin desteklediğini savundu. Zaharova, ülkedeki terör saldırılarının özellikle de Kursk'taki yabancı paralı savaşçılar ve yabancı askeri teçhizatın Batı'nın Kiev'e destek verdiğini ispatladığını belirterek, "Kursk bölgesi topraklarının işgali Batı'nın kapsamlı desteğiyle gerçekleşiyor ve onun tarafından da onaylanıyor." dedi.

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Foto - Rusya'dan flaş açıklamalar! Türkiye Suriye ilişkileri en yüksek...

Batı medyasında, NATO ülkelerinin Rus topraklarındaki hedeflere ilişkin istihbarat bilgilerini Kiev ile paylaşmadıkları yönünde haberler yapıldığına işaret eden Zaharova, "Elbette bunların hiçbiri doğru değil." diye konuştu. Sözcü Zaharova, bu yolla NATO üyesi ülkelerin yetkililerinin Kiev tarafından gerçekleştirilen "terör eylemlerinin" sorumluluğundan kendisini kurtarmaya çalıştığını ileri sürdü. Ukrayna yönetiminin Kursk bölgesine yaptığı saldırıya bahane aradığını ve her geçen gün "saçma ve uydurma argümanlar bulduğunu" ifade eden Zaharova, Ukraynalı yetkililerin Kursk bölgesinde sivillere yönelik yaptıkları saldırılardan sonra onlarla kimin anlaşmaya varacağı sorusunu cevapsız bıraktıklarını belirtti. Zaharova, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin topraklarımızı işgal etme girişimi, haydut cuntasıyla herhangi bir müzakere olasılığını apriori olarak ortadan kaldırdı." ifadelerini kullandı.

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Foto - Rusya'dan flaş açıklamalar! Türkiye Suriye ilişkileri en yüksek...

"GAZZE'DE DURUM İÇİN BMGK VE BM KARARLARI UYGULANMALI" Sözcü Zaharova, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma da dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulunun ateşkes talep eden ve bölgeye engelsiz insani erişim sağlanması yönündeki kararlarının derhal uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi. "ERİVAN KENDİ HATALARINDAN DOLAYI BAŞKALARINI SUÇLUYOR" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Sünik bölgesi üzerinden ulaşım bağlantılarına ilişkin Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yapılan üçlü anlaşmayı Erivan'ın sabote ettiğine yönelik açıklamasını hatırlatan Zaharova, Erivan yönetiminin Batı'nın emriyle hareket ettiğini söyledi. Zaharova, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının bu yöndeki tepkisine yönelik, "Bu, Erivan'ın kendi hatalarından, kendi stratejik yanlış hesaplarından dolayı başkalarını suçlama tarzının bir başka örneğidir." diye konuştu.

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Foto - Rusya'dan flaş açıklamalar! Türkiye Suriye ilişkileri en yüksek...

"TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN NORMALLEŞMESİNİ DESTEKLİYORUZ" Türkiye ve Suriye'nin ilişkileri normalleştirme yönündeki girişimlere ilişkin de yorum yapan Zaharova, Ankara ve Şam'ın bu hususa önem verdiğini anımsattı.

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Foto - Rusya'dan flaş açıklamalar! Türkiye Suriye ilişkileri en yüksek...

Zaharova, Moskova'da, ilişkilerin yeniden tesisi için farklı formatlarda toplantı yapıldığına işaret ederek, "Türkiye-Suriye ilişkilerinin en yüksek ve üst düzeyde geliştirilmesine yönelik tüm konuların tartışılmasıyla, diyaloğun geliştirilmesi için çok iyi bir temel atıldı. Etkinliğini ve geçerliliğini defalarca kanıtlamış olan Astana formatı başta, Ankara ile Şam arasında ilişkilerin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla yakın koordinasyonu daha da ilerletmeye kararlıyız. Genel olarak iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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