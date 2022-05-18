Rusya'dan çekilen Finlandiyalı dev şirketten Türkiye kararı

Sayan, Nokia'nın da Türkiye'ye en iyi şekilde katkı sağlamak için çalıştığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazan-kazan ilkesi ile her iki şirketin de birbirlerinin yetenek ve imkanlarından faydalanacağı bu iş birliğini gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlara yönelik önemli bir adım olarak görüyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ekseninde de yerli ve milli üretim yeteneğimizin geliştirilmesine katkı sağlayacak bu tesisin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 5G'ye mümkün olan en yüksek yerlilik ve millilikle geçeceğimizin sözünü vermiştik, bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz."