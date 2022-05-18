Rusya'dan çekilen Finlandiyalı dev şirketten Türkiye kararı

Sayan, Türkiye'de üretilen ekipmanlara yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinin de önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Ülkemize bu ürünün ileri sürümlerini geliştirme kabiliyeti kazandırılması hedefini de göz önünde bulundurmalıyız. Hedefimiz, söz konusu cihazların üretimi için gerekli tüm teknolojiye sahip olarak, dışarıya bağımlı olmaksızın gerektiğinde tamamen yerli imkanlarla bu cihazı tasarlayabilme, geliştirebilme, ürünleştirebilme ve hatta ihraç edebilme yeteneğine sahip olunması. Ben buradaki iş birliğinden, bu sonuçların da elde edileceğine ve bunu da önümüzdeki yıllarda göreceğimize inandığımı ifade etmek istiyorum. Üretim hattının geliştirilmesine ilave olarak 5G ve ötesi haberleşme teknolojilerini de inşa edebilecek nitelikte bilgi ve tecrübe akışı olmasını diliyorum."