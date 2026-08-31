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Evin gezgin müdavimi bir tilki! Her akşam uğrayıp kedilerle mama yiyor Kritik askeri destek geldi! Gripen savaş uçakları birbiri ardına havalandı Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu... Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak Uzun süren göz seğirmelerine dikkat Nörolojik sıkıntının işareti olabilir! Türkiye'nin Türk devletleri ile ticaret hacmi 20 kat arttı! Temmuzda 27,8 milyar dolara ulaştı Dünyanın en ölümcül gemi kazası Titanic değildi! İşte, tarihin unutulmayan felaketleri Herkesin önünde kavga etmişlerdi! Kaymakamla koruması bu yüzden birbirine girmiş 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti! Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 60 değil, 65 yaşını bekleyecekler
Kültür Sanat
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Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu...

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Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya ile yürütülen kültürel iş birliği kapsamında Kolezyum’da açılışı gerçekleştirilen “Troia ve Roma: Antik Akdeniz’in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri” sergisinin 2 milyon 66 bin 178 ziyaretçiye ulaştığını açıkladı. Bakanlığa bağlı müzelerden 221 eserin yer aldığı, İtalya ve Vatikan müzelerinden eserlerle birlikte 300’ün üzerinde eseri bir araya getiren sergi 18 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

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Foto - Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma’daki Kolezyum’da ziyarete açılan “Troia ve Roma: Antik Akdeniz’in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri” sergisinin ulaştığı ziyaretçi sayısını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Foto - Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu...

Ersoy, “Troia’nın hikâyesi Roma’da milyonlarla buluşuyor.” ifadelerini kullanarak serginin 2 milyon 66 bin 178 ziyaretçiye ulaştığını bildirdi. İtalya ile yürütülen kültürel iş birliği kapsamında Kolezyum’da açılışı gerçekleştirilen sergide Bakanlığa bağlı müzelerden 221 eserin yer aldığını belirten Ersoy, İtalya ve Vatikan müzelerinden eserlerle birlikte 300’ün üzerinde eserin ziyaretçilerle buluştuğunu kaydetti.

#3
Foto - Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu...

Serginin Troya Savaşı’ndan Homeros’un İlyada’sına, Aeneas’ın İtalya yolculuğundan Roma’nın kurucularının Anadolu kökenine uzanan ortak tarihî mirası dünyaya anlattığını vurgulayan Ersoy, “18 Ekim’e kadar açık kalacak sergimizle kültürel değerlerimizi uluslararası ölçekte tanıtmaya, kültürel diplomasi yoluyla Türkiye ile İtalya arasındaki bağları güçlendirmeye devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında yürütülen kültürel iş birliği projeleri kapsamında hazırlanan serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı tarafından 11 Haziran’da özel bir törenle gerçekleştirildi. “Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico” adıyla düzenlenen sergi 12 Haziran’da tarihinde ziyarete açıldı.

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Foto - Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu...

Küratörlüğü Kolezyum Arkeoloji Parkı ile Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce üstlenilen sergide; Troya Savaşı, dönemin Anadolu’sunun siyasi ortamı, Homeros’un İlyada adlı eserinde geçen hikâye ve mitler, savaşın sonunda yeni bir yurt kurma amacıyla Troya’dan kaçan Aeneas’ın İtalya’ya yolculuğu ve Roma’nın kurucularının Anadolu’lu olması konu ediliyor.

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Foto - Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu...

Sergide 221’i Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerden olmak üzere İtalya ve Vatikan müzelerinden sağlanan eserlerle birlikte 300’ün üzerinde eser yer alıyor.

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Foto - Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu...

Troia ve Roma arasındaki tarihsel ve mitolojik bağları farklı eserler üzerinden anlatan sergi, 18 Ekim 2026 tarihine kadar gösterimde kalacak.

#8
Foto - Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu...

Kültürel Diplomaside Troya Etkisi

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Foto - Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu...

Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda ivme kazanan süreli sergiler üzerinden Türkiye’nin kültürel değerlerini uluslararası ölçekte tanıtma politikası kapsamında gerçekleştirildi.

#10
Foto - Troya'nın hikayesi Roma'da 2 milyonu aşkın ziyaretçiyle buluştu...

Tarihî ve arkeolojik mirasın diyalog, sürdürülebilir kalkınma ve sosyoekonomik gelişim aracı olarak değerlendirilmesini esas alan sergi, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan önemli bir kültürel diplomasi girişimi olarak öne çıkıyor.

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