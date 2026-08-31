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Dünya
27
Yeniakit Publisher
2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

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2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'nin dünya üzerindeki hegemonyası devam ederken, yeni araştırmalara göre 2050'de dünyaya yön verecek ülkeler açıklandı.

#1
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

Bölgedeki savaşın seyri belirsizliğini korurken, geleceğin güç dengeleri dikkat çekiyor.

#2
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

Orta Doğu'da gerginliğin arttığı bu dönemde 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı.

#3
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

Peki 2050 yılının en güçlü ülkeleri hangileri olacak?

#4
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

2050'DE GÜÇ DENGESİ NASIL OLACAK? Tam da bu ortamda 2050 yılına yönelik güç projeksiyonları merak uyandırıyor. Hazırlanan kapsamlı rapor, önümüzdeki yıllarda hangi ülkelerin küresel sahnede belirleyici rol üstleneceğini ortaya koyarken, dengelerin köklü şekilde değişebileceğine işaret ediyor.

#5
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

2050 YILININ EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ AÇIKLANDI! Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC tarafından yayımlanan “The World in 2050” raporu, küresel ekonominin geleceğine dair çarpıcı tahminler sunuyor. Raporda, satın alma gücü paritesi (SGP) temel alınarak yapılan analizlere göre, dünya ekonomisinin 2050’ye kadar iki kattan fazla büyüyebileceği vurgulanıyor.

#6
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

İŞTE 2050 YILINDA DÜNYAYA HÜKMEDECEK ÜLKELER!

#7
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

20) VİETNAM

#8
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

19) FİLİPİNLER

#9
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

18) GÜNEY KORE

#10
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

17) İRAN

#11
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

16) PAKİSTAN

#12
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

15) MISIR

#13
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

14) NİJERYA

#14
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

13) SUUDİ ARABİSTAN

#15
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

12) FRANSA

#16
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

11) TÜRKİYE

#17
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

10) BİRLEŞİK KRALLIK

#18
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

9) ALMANYA

#19
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

8) JAPONYA

#20
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

7) MEKSİKA

#21
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

6) RUSYA

#22
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

5) BREZİLYA

#23
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

4) ENDONEZYA

#24
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

3) ABD

#25
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

2) HİNDİSTAN

#26
Foto - 2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!

1) ÇİN/ derleyen: haber7

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