2050'de dünyaya hükmedecek ülkeleri açıkladılar! Türkiye'nin sırası dikkat çekti!
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'nin dünya üzerindeki hegemonyası devam ederken, yeni araştırmalara göre 2050'de dünyaya yön verecek ülkeler açıklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'nin dünya üzerindeki hegemonyası devam ederken, yeni araştırmalara göre 2050'de dünyaya yön verecek ülkeler açıklandı.
Bölgedeki savaşın seyri belirsizliğini korurken, geleceğin güç dengeleri dikkat çekiyor.
Orta Doğu'da gerginliğin arttığı bu dönemde 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı.
Peki 2050 yılının en güçlü ülkeleri hangileri olacak?
2050'DE GÜÇ DENGESİ NASIL OLACAK? Tam da bu ortamda 2050 yılına yönelik güç projeksiyonları merak uyandırıyor. Hazırlanan kapsamlı rapor, önümüzdeki yıllarda hangi ülkelerin küresel sahnede belirleyici rol üstleneceğini ortaya koyarken, dengelerin köklü şekilde değişebileceğine işaret ediyor.
2050 YILININ EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ AÇIKLANDI! Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC tarafından yayımlanan “The World in 2050” raporu, küresel ekonominin geleceğine dair çarpıcı tahminler sunuyor. Raporda, satın alma gücü paritesi (SGP) temel alınarak yapılan analizlere göre, dünya ekonomisinin 2050’ye kadar iki kattan fazla büyüyebileceği vurgulanıyor.
İŞTE 2050 YILINDA DÜNYAYA HÜKMEDECEK ÜLKELER!
20) VİETNAM
19) FİLİPİNLER
18) GÜNEY KORE
17) İRAN
16) PAKİSTAN
15) MISIR
14) NİJERYA
13) SUUDİ ARABİSTAN
12) FRANSA
11) TÜRKİYE
10) BİRLEŞİK KRALLIK
9) ALMANYA
8) JAPONYA
7) MEKSİKA
6) RUSYA
5) BREZİLYA
4) ENDONEZYA
3) ABD
2) HİNDİSTAN
1) ÇİN/ derleyen: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23