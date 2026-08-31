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Kritik askeri destek geldi! Gripen savaş uçakları birbiri ardına havalandı

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Kritik askeri destek geldi! Gripen savaş uçakları birbiri ardına havalandı

Kötüleşen bölgesel güvenlik koşulları ve Rusya'nın 1.340 kilometrelik doğu sınırındaki tehditleri üzerine İsveç Ordusu, Finlandiya'nın hava sahasını korumak için harekete geçti. En az 2026 sonuna kadar sürecek anlaşma kapsamında Gripen savaş uçakları ve Visby sınıfı korvetlerin Finlandiya topraklarının gözetlenmesine doğrudan katkı sağlayacağı açıklandı. Bu hamle, NATO'nun en yeni iki üyesinin ortak savunma entegrasyonunda atılan en büyük adım olarak kayıtlara geçti.

#1
Foto - Kritik askeri destek geldi! Gripen savaş uçakları birbiri ardına havalandı

Finlandiya Savunma Kuvvetleri 28 Ağustos Cuma günü yaptığı açıklamada, İsveç Ordusu’nun en az 2026 sonuna kadar Gripen savaş uçakları ve korvetleriyle Finlandiya topraklarının gözetlenmesi ve korunmasına katılacağını bildirdi.

#2
Foto - Kritik askeri destek geldi! Gripen savaş uçakları birbiri ardına havalandı

Finlandiya Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “İsveç unsurları özellikle hava gözetleme kapasitesini güçlendirerek, gerektiğinde ihlaller ve olaylara müdahale edebilmek için Finlandiya Savunma Kuvvetlerinin kendi kaynaklarının serbest kalmasını sağlayacak.” denildi.

#3
Foto - Kritik askeri destek geldi! Gripen savaş uçakları birbiri ardına havalandı

NATO’nun en yeni iki üyesi olan komşu ülkeler halihazırda yakın bir ikili savunma iş birliğine sahip. Ayrıca Finlandiya’nın Rusya ile 1.340 kilometre (833 mil) uzunluğunda bir doğu sınırı bulunuyor. Reuters tarafından yapılan habere göre İsveç Savunma Bakanı Pål Jonson verdiği demeçte, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Finlandiya’nın hava savunmasının güçlendirilmesi yönündeki talebine İsveç’in yanıt verdiğini söyledi. Jonson, anlaşma kapsamında İsveç Silahlı Kuvvetlerinin gerektiğinde Finlandiya topraklarına yönelik ihlallerin önlenmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

#4
Foto - Kritik askeri destek geldi! Gripen savaş uçakları birbiri ardına havalandı

Jonson, Gripen savaş uçakları ile İHA karşı tedbir kabiliyetine sahip deniz unsurlarının yanı sıra, İsveç’in karaya konuşlu anti-drone sistemleriyle de katkıda bulunabileceğini belirtti. Gripen savaş uçaklarının üreticisi olan İsveçli Saab ise yine Cuma günü ayrı bir açıklama yaparak, Finlandiya’dan RBS 70 NG kısa menzilli hava savunma füze sistemi için 1,2 milyar kron (126 milyon dolar) değerinde bir sipariş aldığını duyurdu.

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