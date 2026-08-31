Kritik askeri destek geldi! Gripen savaş uçakları birbiri ardına havalandı

Kötüleşen bölgesel güvenlik koşulları ve Rusya'nın 1.340 kilometrelik doğu sınırındaki tehditleri üzerine İsveç Ordusu, Finlandiya'nın hava sahasını korumak için harekete geçti. En az 2026 sonuna kadar sürecek anlaşma kapsamında Gripen savaş uçakları ve Visby sınıfı korvetlerin Finlandiya topraklarının gözetlenmesine doğrudan katkı sağlayacağı açıklandı. Bu hamle, NATO'nun en yeni iki üyesinin ortak savunma entegrasyonunda atılan en büyük adım olarak kayıtlara geçti.