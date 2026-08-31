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Ekonomi
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Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, ABD ekonomisindeki derinleşen mali krizler ve küresel çapta hız kazanan dolarizasyon karşıtı eğilimler nedeniyle altın tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Merkez bankalarının rekor düzeydeki alımlarının piyasada güçlü bir taban oluşturduğunu belirten analistler, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme çağrısı yaptı. Artan kurumsal talep ve düşen faiz beklentileriyle desteklenen ons altının önümüzdeki dönemde rekor kırarak 5 bin 400 dolar seviyesine fırlayacağı öngörüldü.

#1
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

İsviçre merkezli uluslararası finans kuruluşu UBS'nin Baş Yatırım Ofisi (CIO) tarafından yayımlanan kapsamlı analiz raporunda, küresel piyasalardaki son gelişmeler, ABD dolarının geleceği ve değerli metallere ilişkin detaylı projeksiyonlar paylaşıldı.

#2
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

Bankanın emtia ve döviz analistleri; ABD ekonomisinde derinleşen bütçe ve dış açık kaygıları, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve küresel rezervlerin ABD para biriminden kaydırılmasıyla ivme kazanan "dolarizasyon karşıtı ticaret" olgusunun sarı metalin fiyatını rekor seviyelere taşıyacağını öngörüyor.

#3
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

UBS analistleri, küresel piyasalarda ABD dolarının gücünü ölçen DXY dolar endeksinin son bir ay içerisinde yüzde 2,4 oranında değer kaybettiğine dikkat çekti. Raporda, ABD'nin mali gidişatına dair endişelerin artmasıyla birlikte yatırımcıların ABD dolarından uzun vadeli uzaklaşma stratejisine yeniden odaklandığı ifade edildi.

#4
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

Orta Doğu'da süregelen askeri gerilimler ve yüksek seyreden ham petrol fiyatlarının ABD dolarına kısa vadeli bir destek sunabileceği kabul edilmekle birlikte; orta ve uzun vadeli periyotta doların kademeli değer kaybı eğilimini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yatırımcıların külçe altını geleneksel rezerv para birimlerine güvenilir bir alternatif ve güçlü bir değer saklama aracı olarak konumlandırdığını belirten UBS Baş Yatırım Sorumlusu, altının son dönemde yaklaşık yüzde 15 değer kazandığını vurguladı.

#5
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin piyasa beklentilerinin zayıflaması da değerli metalin yukarı yönlü ivmesini destekleyen temel etkenler arasında gösteriliyor. Değerli metale olan kurumsal talebin canlılığını koruduğunu aktaran analizde, altın borsa yatırım fonlarına (ETF) para girişlerinin yeniden başladığı bilgisi verildi.

#6
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

Bunun yanı sıra, küresel merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme adımlarının altın piyasasında güçlü bir fiyat tabanı oluşturduğu kaydedildi. Çin Merkez Bankası, temmuz ayında rezervlerine 20 metrik ton altın ekleyerek Ekim 2023’ten bu yana en yüksek aylık alımını gerçekleştirdi. İkinci çeyrekte dünya genelindeki merkez bankaları toplam 289 ton altın satın alımı yaptı.

#7
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

UBS, kendi iç tahminlerine dayanarak 2026 yılı genelinde merkez bankalarının toplam altın alımlarının 750 ile 1.000 ton aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Banka, bu alımların tek başına fiyatları keskin bir şekilde fırlatmaya yetmeyebileceğini, ancak mücevher talebindeki zayıflıkları dengeleyerek piyasayı istikrara kavuşturacağını belirtiyor.

#8
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

UBS stratejistleri, ons altın fiyatının son 100 dolarlık sıkışma kanalını yukarı yönlü kırarak iki aylık aranın ardından 4 bin 250 dolarlık kritik direnç bölgesinin üzerine çıktığını bildirdi. Çin'deki kurumsal alımlar ile ABD ve Japonya'nın yen istikrarına yönelik ortak hamlelerinin ABD Hazine tahvillerindeki satış baskısını azaltmasının piyasayı rahatlattığı ifade edildi.

#9
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

Bununla birlikte raporda kısa vadeli risklere de dikkat çekildi. ABD ekonomik verilerinin güçlü kalması, petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini canlı tutması veya Fed'in beklenenden daha şahin bir politika izlemesi durumunda piyasada dalgalanmalar yaşanabileceği vurgulandı.

#10
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

Ancak uzmanlar, 4 bin dolar veya altına doğru yaşanabilecek olası geri çekilmelerin uzun vadeli stratejik pozisyon almak isteyen yatırımcılar için bir alım fırsatı oluşturabileceğini ekledi. UBS yayımladığı analizde, yatırımların sadece altın ile sınırlı kalmaması gerektiğini, geniş emtia piyasaları ve seçilmiş küresel para birimleriyle çeşitlendirilmesinin risk yönetimi açısından kritik olduğunu savundu.

#11
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

Altının enflasyon dönemlerinde satın alma gücünü koruyan tek varlık olmadığını vurgulayan banka; yüksek enflasyon beklentilerinin hisse senedi ve tahvil piyasalarını baskıladığı dönemlerde emtiaların portföyleri koruduğunu belirtti. Gelişmekte olan ülkelerdeki güçlü petrol talebi ile yeşil enerji dönüşümü, elektrifikasyon ve yapay zeka altyapı projelerinin desteklediği endüstriyel metallerin uzun vadeli getiri potansiyeli taşıdığı kaydedildi.

#12
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

Yüksek getiri sağlayan İngiliz sterlini ve Norveç kronunun yanı sıra merkez bankasının şahin duruşu nedeniyle Yeni Zelanda doları ve güçlü ihracat akışları sebebiyle Çin yuanı yatırımcılara tavsiye edilen para birimleri arasında yer aldı.

#13
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin de cazip fırsatlar sunabileceğini ifade eden UBS stratejistleri, mevcut piyasa koşullarında dengeli bir portföy içerisinde orta tek haneli (yüzde 4-6 seviyelerinde) bir altın tahsisinin korunmasını uygun bir yaklaşım olarak değerlendiriyor.

#14
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

Banka, önümüzdeki 12 aylık süreçte altın fiyatlarının ons başına 5 bin 400 dolar seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

#15
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

Ayrıca düşen reel faiz oranları, zayıflayan dolar ve güçlü merkez bankası alımlarının katkısıyla fiyatların 2027'nin ilk yarısında 5 bin dolar eşiğine doğru kararlı bir hareket sergileyeceği öngörülüyor.

#16
Foto - Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

Ons altının 5 bin 400 dolar seviyesine ulaşması halinde gram altın 8 bin 300 TL'lere varacağı belirtiliyor.

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