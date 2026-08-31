Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak
İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, ABD ekonomisindeki derinleşen mali krizler ve küresel çapta hız kazanan dolarizasyon karşıtı eğilimler nedeniyle altın tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Merkez bankalarının rekor düzeydeki alımlarının piyasada güçlü bir taban oluşturduğunu belirten analistler, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme çağrısı yaptı. Artan kurumsal talep ve düşen faiz beklentileriyle desteklenen ons altının önümüzdeki dönemde rekor kırarak 5 bin 400 dolar seviyesine fırlayacağı öngörüldü.