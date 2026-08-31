Altında rakam verildi: O tarihte bin 500 TL birden artacak

Ancak uzmanlar, 4 bin dolar veya altına doğru yaşanabilecek olası geri çekilmelerin uzun vadeli stratejik pozisyon almak isteyen yatırımcılar için bir alım fırsatı oluşturabileceğini ekledi. UBS yayımladığı analizde, yatırımların sadece altın ile sınırlı kalmaması gerektiğini, geniş emtia piyasaları ve seçilmiş küresel para birimleriyle çeşitlendirilmesinin risk yönetimi açısından kritik olduğunu savundu.