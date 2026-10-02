  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'da Türkiye alarmı: Füze gibi çakıldı Avrupa'yı kuraklık vurdu! Google, uzaya yapay zeka fırlattı! Fransa’da lise isyanı büyüyor! Önce 625, ardından 1949 gözaltı Estonya’dan Rusya ve Belarus’a tahıl ambargosu! Baltık limanlarının kapısı kapandı Trump’tan Türkiye’nin yanı başındaki ülkeye mesaj: “Müttefiklerimizi asla terk etmeyiz” ABD'den komşu ülkeye dolar sevkiyatı! Üçlü şer ittifakının planı bozuldu! Türkiye hayati projeye geçit vermedi
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Rusya'da Türkiye alarmı: Füze gibi çakıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya'da Türkiye alarmı: Füze gibi çakıldı

Karadeniz'de yaşanan sıcak çatışma bölgedeki dengeleri değiştirirken Rusya'da Türkiye ile ilgili son veriler Moskova'nın canını sıktı.

#1
Foto - Rusya'da Türkiye alarmı: Füze gibi çakıldı

Rusya’dan Türkiye’ye yapılan mal ithalatı ağustosta bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 41 azalarak 3,23 milyar dolardan 1,93 milyar dolara geriledi. Bu, 2022’den bu yana aylık bazdaki en düşük seviye oldu.

#2
Foto - Rusya'da Türkiye alarmı: Füze gibi çakıldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Rusya’dan ithalatta düşüş yılın başında başladı, mayıstan itibaren hızlandı. Haziranda 3,67 milyar dolar olan ithalat, temmuzda 3,23 milyar dolara indi.

#3
Foto - Rusya'da Türkiye alarmı: Füze gibi çakıldı

Düşüşte Karadeniz’de deniz taşımacılığının bozulması ve Rusya ile Ukrayna’nın gemi ve liman altyapısına yönelik karşılıklı saldırıları etkili oldu.

#4
Foto - Rusya'da Türkiye alarmı: Füze gibi çakıldı

Ukrayna makamları, 22 Temmuz’dan itibaren Odessa limanlarına yabancı gemilerin giriş yapmadığını bildirdi. Rusya’nın Taman ve Novorossiysk limanlarındaki bazı gıda, yağ ve tahıl terminalleri de saldırılar nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Azak Denizi’nde deniz taşımacılığı ise 11 Temmuz’da tamamen kesildi.

#5
Foto - Rusya'da Türkiye alarmı: Füze gibi çakıldı

Vedomosti'ye konuşan uzmanlara göre güney Rusya limanları üzerinden Türkiye ile yapılan yük taşımacılığı eylülde neredeyse durma noktasına geldi. Lojistiğin bir bölümü Kafkasya üzerinden veya Rusya’nın kuzeybatısındaki limanlardan geçen daha uzun ve pahalı kara güzergâhlarına kaydırıldı. Karadeniz’deki aksaklıklar lojistik maliyetlerini artırırken konteyner bulmayı da zorlaştırdı.

#6
Foto - Rusya'da Türkiye alarmı: Füze gibi çakıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Eylül’de Moskova ve Kiev’e deniz taşımacılığına yönelik saldırıların durdurulmasını öngören bir mutabakat taslağı gönderdiğini açıkladı. Ağustosta Rusya’dan Türkiye’ye tahıl sevkiyatı gerçekleşmedi. 2025/26 tarım sezonunda Türkiye, 10,2 milyon tonla Rus tahılının en büyük alıcısıydı. Rus kömürü ithalatı da temmuzda yıllık bazda 1 milyon ton azalarak 2,1 milyon tona, ağustosta ise yaklaşık 1,5 milyon tona geriledi. Uzmanlar, ithalattaki düşüşün bu yaz temel nedeninin lojistik olduğunu belirtirken, enerji kaynakları, metaller ve tahıl sevkiyatındaki gerilemenin de toplam ticareti olumsuz etkilediğini kaydediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vahap Seçer ve iki belediye başkanı gözaltına alındı: Polis ekipleri evlerinde arama yapıyor
Gündem

Vahap Seçer ve iki belediye başkanı gözaltına alındı: Polis ekipleri evlerinde arama yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ..
Yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor! Mustafa Karahasanoğlu külliyesi açılışa hazır
Gündem

Yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor! Mustafa Karahasanoğlu külliyesi açılışa hazır

Ömrünü İslam davasının yüceltilmesine, hakkın ve hakikatin savunulmasına adayan, sağlam bir muvahhid, korkusuz bir mücahid, tavizsiz bir dav..
Herkes ahlaksız, herkes suçlu peki ya biz?
Gündem

Herkes ahlaksız, herkes suçlu peki ya biz?

Akit yazarı Yücel Kaya, toplumdaki ahlaki yozlaşma tartışmalarına farklı bir pencereden baktı. Başkalarının yanlışlarını görmenin kolay oldu..
Verilen 2 doz ilaca rağmen kalbi durmadı! İnfaz masasından hastane odasına
Dünya

Verilen 2 doz ilaca rağmen kalbi durmadı! İnfaz masasından hastane odasına

ABD’de 1995 yılında 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer’ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilen Christa Pike’ın infazı s..
ASELSAN duyurdu: 1 milyar Euroluk anlaşma imzalandı
Gündem

ASELSAN duyurdu: 1 milyar Euroluk anlaşma imzalandı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam ..
Göz altı torbaları ve morluklardan bir günde kurtulmak ister misiniz?
Kadın - Aile

Göz altı torbaları ve morluklardan bir günde kurtulmak ister misiniz?

Güzelliğinizi gölgeleyen göz altı torbalarından ve morluklarından doğal yöntemlerle kurtulmak için haberimize buyurun! Göz sağlığınızın güve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23