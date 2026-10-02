Rusya'da Türkiye alarmı: Füze gibi çakıldı
Karadeniz'de yaşanan sıcak çatışma bölgedeki dengeleri değiştirirken Rusya'da Türkiye ile ilgili son veriler Moskova'nın canını sıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karadeniz'de yaşanan sıcak çatışma bölgedeki dengeleri değiştirirken Rusya'da Türkiye ile ilgili son veriler Moskova'nın canını sıktı.
Rusya’dan Türkiye’ye yapılan mal ithalatı ağustosta bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 41 azalarak 3,23 milyar dolardan 1,93 milyar dolara geriledi. Bu, 2022’den bu yana aylık bazdaki en düşük seviye oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Rusya’dan ithalatta düşüş yılın başında başladı, mayıstan itibaren hızlandı. Haziranda 3,67 milyar dolar olan ithalat, temmuzda 3,23 milyar dolara indi.
Düşüşte Karadeniz’de deniz taşımacılığının bozulması ve Rusya ile Ukrayna’nın gemi ve liman altyapısına yönelik karşılıklı saldırıları etkili oldu.
Ukrayna makamları, 22 Temmuz’dan itibaren Odessa limanlarına yabancı gemilerin giriş yapmadığını bildirdi. Rusya’nın Taman ve Novorossiysk limanlarındaki bazı gıda, yağ ve tahıl terminalleri de saldırılar nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Azak Denizi’nde deniz taşımacılığı ise 11 Temmuz’da tamamen kesildi.
Vedomosti'ye konuşan uzmanlara göre güney Rusya limanları üzerinden Türkiye ile yapılan yük taşımacılığı eylülde neredeyse durma noktasına geldi. Lojistiğin bir bölümü Kafkasya üzerinden veya Rusya’nın kuzeybatısındaki limanlardan geçen daha uzun ve pahalı kara güzergâhlarına kaydırıldı. Karadeniz’deki aksaklıklar lojistik maliyetlerini artırırken konteyner bulmayı da zorlaştırdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Eylül’de Moskova ve Kiev’e deniz taşımacılığına yönelik saldırıların durdurulmasını öngören bir mutabakat taslağı gönderdiğini açıkladı. Ağustosta Rusya’dan Türkiye’ye tahıl sevkiyatı gerçekleşmedi. 2025/26 tarım sezonunda Türkiye, 10,2 milyon tonla Rus tahılının en büyük alıcısıydı. Rus kömürü ithalatı da temmuzda yıllık bazda 1 milyon ton azalarak 2,1 milyon tona, ağustosta ise yaklaşık 1,5 milyon tona geriledi. Uzmanlar, ithalattaki düşüşün bu yaz temel nedeninin lojistik olduğunu belirtirken, enerji kaynakları, metaller ve tahıl sevkiyatındaki gerilemenin de toplam ticareti olumsuz etkilediğini kaydediyor.
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