Rusya'da Türkiye alarmı: Füze gibi çakıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Eylül’de Moskova ve Kiev’e deniz taşımacılığına yönelik saldırıların durdurulmasını öngören bir mutabakat taslağı gönderdiğini açıkladı. Ağustosta Rusya’dan Türkiye’ye tahıl sevkiyatı gerçekleşmedi. 2025/26 tarım sezonunda Türkiye, 10,2 milyon tonla Rus tahılının en büyük alıcısıydı. Rus kömürü ithalatı da temmuzda yıllık bazda 1 milyon ton azalarak 2,1 milyon tona, ağustosta ise yaklaşık 1,5 milyon tona geriledi. Uzmanlar, ithalattaki düşüşün bu yaz temel nedeninin lojistik olduğunu belirtirken, enerji kaynakları, metaller ve tahıl sevkiyatındaki gerilemenin de toplam ticareti olumsuz etkilediğini kaydediyor.