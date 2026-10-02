Bunları evinize bile sokmayın! İki yoğurt markasında jelatin ve nişasta çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel taklit ve tağşiş gıdalar listesinde, milyonların tükettiği yoğurt markalarındaki hileler tek tek ifşa edildi. Yapılan laboratuvar incelemelerinde Hayat Doğal Yoğurt ve İnkaya markalarının yanı sıra Safimis manda yoğurdunda da ürünün doğasına aykırı şekilde jelatin ve nişasta tespit edildi. Gıda güvenliğini hiçe sayan bu skandal ürünler kamuoyunda sert tepkilere neden olurken, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.