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Bunları evinize bile sokmayın! İki yoğurt markasında jelatin ve nişasta çıktı

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Bunları evinize bile sokmayın! İki yoğurt markasında jelatin ve nişasta çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel taklit ve tağşiş gıdalar listesinde, milyonların tükettiği yoğurt markalarındaki hileler tek tek ifşa edildi. Yapılan laboratuvar incelemelerinde Hayat Doğal Yoğurt ve İnkaya markalarının yanı sıra Safimis manda yoğurdunda da ürünün doğasına aykırı şekilde jelatin ve nişasta tespit edildi. Gıda güvenliğini hiçe sayan bu skandal ürünler kamuoyunda sert tepkilere neden olurken, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

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Foto - Bunları evinize bile sokmayın! İki yoğurt markasında jelatin ve nişasta çıktı

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

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Foto - Bunları evinize bile sokmayın! İki yoğurt markasında jelatin ve nişasta çıktı

Buna göre ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine jelatin ve nişasta tespiti nedeniyle eklenen yoğurt markaları şunlar: Hayat Doğal Yoğurt Kilis – Merkez İnkaya Yoğurt 500 gram Bursa – Gürsu

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Foto - Bunları evinize bile sokmayın! İki yoğurt markasında jelatin ve nişasta çıktı

Ayrıca Safimis marka manda yoğurdu da tağşiş listesine eklendi. Firma İstanbul’un Eyüpsultan semtinde bulunuyor.

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Foto - Bunları evinize bile sokmayın! İki yoğurt markasında jelatin ve nişasta çıktı

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