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Bülent Arınç, yine kafayı çıkardı: Eğer bunlar gerçekleşmezse seçimler kaybedilir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bülent Arınç, yine kafayı çıkardı: Eğer bunlar gerçekleşmezse seçimler kaybedilir

Kendisini her zaman en sıkı AK Partili olarak konumlandıran, ancak AK Parti'nin tökezlemesi için de elinden geleni ardına koymayan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM'deki yeni yasama yılı resepsiyonunda fon kriziyle ilgili konuştu. 800 milyarlık bir kayıptan söz edildiğini, toplanacak paraların 8 milyarı bile bulmadığını söyleyen Arınç, sorumluların teşhir edilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine güvendiğini belirten Arınç, bunlar gerçekleşmezse seçimlerin kaybedileceği uyarısında bulundu.

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#1
Foto - Bülent Arınç, yine kafayı çıkardı: Eğer bunlar gerçekleşmezse seçimler kaybedilir

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "fon krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Sonuna kadar gidilecektir, görelim. Ortaya ne çıkacak, bilelim. Bunlardan, hepsinden hesap soralım. 800 milyarlık bir kayıptan bahsediliyor. Sağdan soldan toplanacak paralar 8 milyar bile değil. Geri kalanını kim ödeyecek, kim bunun sorumlusu? Hepsinin teşhir edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Bülent Arınç, yine kafayı çıkardı: Eğer bunlar gerçekleşmezse seçimler kaybedilir

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM Başkanlığı tarafından yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla tören salonunda düzenlenen resepsiyona katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç, "fon krizi"ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

#3
Foto - Bülent Arınç, yine kafayı çıkardı: Eğer bunlar gerçekleşmezse seçimler kaybedilir

"Türkiye'nin tek meselesi fon krizi değil. Bu olayları anlatırken, yaşarken aslında utanıyorum, üzülüyorum, sıkılıyorum. Türkiye bunları hak etmiyor. Biz böyle bir hikaye yazmamıştık, böyle günleri yaşayacağımızı hiç düşünmemiştik. Hatırlarsanız üçlü hükümet vardı AK Parti kurulduğunda, DSP, ANAP ve MHP hükümetleri. Onların döneminde 2000 ve 2001 ekonomik krizleri yaşandı. Bunun üzerine Kemal Derviş gelip bakan oldu. Biz AK Parti olarak enkaz üzerinde tek başımıza iktidara geldik. Öyle bir krizin bir daha yaşanmaması için hep beraber çalıştık, başımızda da başbakanımız vardı. Hamdolsun Türkiye'de işler düzelmişti ama son yıllarda fon krizi veya buna benzer birtakım yanlış işler bizi gerçekten üzüyor.

#4
Foto - Bülent Arınç, yine kafayı çıkardı: Eğer bunlar gerçekleşmezse seçimler kaybedilir

Türkiye'nin sorunu sadece ekonomik kaynaklı sorunlar değil, bir toplumsal çürüme yaşıyoruz. Halk bunun farkında, en azından bizler farkındayız. Siyaset kurumu büyük sıkıntı geçiriyor. Ahlaki değerlerde büyük bir erozyon var, etik değerler unutulmuş durumda. Bütün bunların yanında elbette utanmayı unutan insanlar yanlış işler de yapacaklar. Kanunlardan, Allah'tan korkmayan insanlar bu tür yanlış işler yapacaklar. İslam bir devlet modeli öngörmüyor. İslam önce istişareye değer verilmesini istiyor, ikincisi şeffaflık, üçüncüsü hesap verebilirlik istiyor. Seküler ahlaka sahip insanlar için de kanunlar, belli düzenler var. Kendini dindar bilen insanlar için de bir hesap günü var. Eğer insanlar bunu tamamen unutmuşsa bütün kötülükler gelebilir. İnsanlar utanma hissini kaybetmişse her şeyi yapabilir.

#5
Foto - Bülent Arınç, yine kafayı çıkardı: Eğer bunlar gerçekleşmezse seçimler kaybedilir

Bu işleri yapan insanların saçlı sakallı, başlarının örtülü olması, aynı zamanda İslami değerlere çok büyük zarar veriyor. Biz yeni yetişen gençlerimize örnek bir model takdim etmekten uzak kalıyoruz ve maalesef bu kötü örnekler insanları inançtan da soğutuyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a 78'den beri dava arkadaşlığı yapıyorum. Onun inandığı değerlere ben de inanıyorum ama geldiğimiz noktada, bugün Meclisimiz'de yaptığı konuşmaya da baktığımız zaman, onun bu değerlere sahip çıktığı kadar sahada böyle olmadığını görüyorum. Bütün sahayı da bürokrasi alanını da siyaseti de bu yeni değerler üzerine inşa etmemiz lazım.

#6
Foto - Bülent Arınç, yine kafayı çıkardı: Eğer bunlar gerçekleşmezse seçimler kaybedilir

Sonuna kadar gidilecektir, görelim. Ortaya ne çıkacak, bilelim. Bunlardan, hepsinden hesap soralım. 800 milyarlık bir kayıptan bahsediliyor. Sağdan soldan toplanacak paralar 8 milyar bile değil. Geri kalanını kim ödeyecek, kim bunun sorumlusu? Hepsinin teşhir edilmesi lazım. Ben Cumhurbaşkanımızın sözlerine güveniyorum, bunun gerçekleşmesini diliyorum. Eğer bunlar gerçekleşmese seçimler kaybedilir ama en kötüsü insanlar inanca, bize karşı duydukları tüm hisleri kaybederler. Böyle olsun istemiyorum."

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Yorumlar

Ali İhsan

Bu bunak ı haber yapmayın partıye zarar veren

Münir

Tüm yaptıklarına karşın FETÖ'ye hemen hiç tepki göstermeyen Bülent Arınç, şimdi aslan kesildi.
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