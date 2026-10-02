Bülent Arınç, yine kafayı çıkardı: Eğer bunlar gerçekleşmezse seçimler kaybedilir

"Türkiye'nin tek meselesi fon krizi değil. Bu olayları anlatırken, yaşarken aslında utanıyorum, üzülüyorum, sıkılıyorum. Türkiye bunları hak etmiyor. Biz böyle bir hikaye yazmamıştık, böyle günleri yaşayacağımızı hiç düşünmemiştik. Hatırlarsanız üçlü hükümet vardı AK Parti kurulduğunda, DSP, ANAP ve MHP hükümetleri. Onların döneminde 2000 ve 2001 ekonomik krizleri yaşandı. Bunun üzerine Kemal Derviş gelip bakan oldu. Biz AK Parti olarak enkaz üzerinde tek başımıza iktidara geldik. Öyle bir krizin bir daha yaşanmaması için hep beraber çalıştık, başımızda da başbakanımız vardı. Hamdolsun Türkiye'de işler düzelmişti ama son yıllarda fon krizi veya buna benzer birtakım yanlış işler bizi gerçekten üzüyor.