Bülent Arınç, yine kafayı çıkardı: Eğer bunlar gerçekleşmezse seçimler kaybedilir
Kendisini her zaman en sıkı AK Partili olarak konumlandıran, ancak AK Parti'nin tökezlemesi için de elinden geleni ardına koymayan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM'deki yeni yasama yılı resepsiyonunda fon kriziyle ilgili konuştu. 800 milyarlık bir kayıptan söz edildiğini, toplanacak paraların 8 milyarı bile bulmadığını söyleyen Arınç, sorumluların teşhir edilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine güvendiğini belirten Arınç, bunlar gerçekleşmezse seçimlerin kaybedileceği uyarısında bulundu.