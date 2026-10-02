Fahrettin Koca'dan çok konuşulacak hamle: Resmi Gazete'de yayımlandı, resmen kurdu
Eski Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca dikkat çeken bir hamleye imza attı. Söz konusu hamle Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla ortaya çıktı.
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Eski Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca dikkat çeken bir hamleye imza attı. Söz konusu hamle Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla ortaya çıktı.
Haber7'nin aktardığı habere göre, Eski Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kurulan Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfı, İstanbul merkezli olarak resmen tescil edildi. Vakfın kuruluşuna ilişkin karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda, vakfın başlangıç mal varlığının 5 milyon TL olduğu belirtildi. Vakfın faaliyet alanları arasında eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık, sosyal yardım, kültür, çevrenin korunması ve ağaçlandırma çalışmaları yer alıyor.
Vakfın kuruluşu, Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14 Temmuz 2026 tarihli kararı ile resmiyet kazandı. Vakfın yönetim kurulunda ise Rıza Uçan, Ahmet Bulut ve Mehmet Kemal Özdemir görev yapacak.
İlanda vakfın sona ermesi halinde uygulanacak tasfiye şartına da yer verildi. Buna göre, tasfiye sonucunda vakfa ait mal varlığından geriye kalan bölüm, kurucu Fahrettin Koca’nın uygun göreceği başka bir kuruma devredilecek.
Söz konusu vakfın, eğitim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra sağlık, sosyal destek, kültür ve çevre alanlarında çeşitli faaliyetler yürütmesi planlanıyor.
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