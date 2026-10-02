Çalışan annelere müjde! O şartı sağlayanlar yıllarca erken emekli olup maaşı kapacak

Bunun için de SGK müdürlüklerine başvurulmalı. Başvuru, çalışırken yapılabileceği gibi emeklilik süresi gelince de yapılabilir. Gerekli tespitler yapıldıktan sonra süreler, prim gün sayısına eklenecek ve süreler emeklilik için gerekli yaştan indirilecek. 'Aktif çalışanlar başvurabilir' diye bir kural yok. Daha önce çalışmış olup sonradan çalışmayı bırakan kadınlar da başvurabilir. Önemli olan engelli çocuğa bakım süresindeki prim gün sayısı. Birden fazla engelli çocuğu olanlar için uygulama değişiyor mu? Hayır, değişmiyor, her bir engelli çocuk için aynı ayrı müracaat edilmesi, rapor alınması gerekiyor ancak sadece bir çocuk için erken emeklilik hakkı kazanılıyor.