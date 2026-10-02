Çalışan annelere müjde! O şartı sağlayanlar yıllarca erken emekli olup maaşı kapacak
Sürekli bakıma muhtaç ve ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler için sosyal güvenlik sisteminde sunulan erken emeklilik imkânı milyonlarca kadına umut oluyor. 1 Ekim 2008 sonrasındaki prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin toplam primlere eklendiği ve bu sürelerin yaş şartından düşüldüğü sistemle, bugüne kadar 15 bine yakın kadın erken emeklilik hakkı kazandı. SGK sağlık kurulu raporuyla başvuru yapılabilen bu haktan işçi, Bağ-Kur ve memur statüsündeki tüm anneler yararlanabiliyor.