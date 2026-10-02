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Rize'de sıcak gelişme: Türkiye Tayfun füzesini ateşledi

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Rize'de sıcak gelişme: Türkiye Tayfun füzesini ateşledi

Türkiye'nin geliştirmeyi sürdürdüğü Tayfun balistik füzesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Füze, Rize'den ateşlendi. İşte detaylar...

#1
Foto - Rize'de sıcak gelişme: Türkiye Tayfun füzesini ateşledi

Mildefin'de yer alan habere göre, Türkiye’nin füze sistemlerine yönelik test faaliyetleri devam ediyor. Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN, Rize’den gerçekleştirilen yeni test atışında bir kez daha ateşlendi.

#2
Foto - Rize'de sıcak gelişme: Türkiye Tayfun füzesini ateşledi

Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen test kapsamında TAYFUN, Rize-Artvin Havalimanı’ndan fırlatıldı.

#3
Foto - Rize'de sıcak gelişme: Türkiye Tayfun füzesini ateşledi

Atış öncesinde Rize-Artvin Havalimanı içerisinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

#4
Foto - Rize'de sıcak gelişme: Türkiye Tayfun füzesini ateşledi

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ateşlenen TAYFUN’un test atışı başarıyla tamamlandı. Böylece TAYFUN Füze Sistemi’nin geliştirme ve test faaliyetleri kapsamında Rize’den yeni bir atış daha gerçekleştirilmiş oldu.

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