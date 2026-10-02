Rize'de sıcak gelişme: Türkiye Tayfun füzesini ateşledi
Türkiye'nin geliştirmeyi sürdürdüğü Tayfun balistik füzesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Füze, Rize'den ateşlendi. İşte detaylar...
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Türkiye'nin geliştirmeyi sürdürdüğü Tayfun balistik füzesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Füze, Rize'den ateşlendi. İşte detaylar...
Mildefin'de yer alan habere göre, Türkiye’nin füze sistemlerine yönelik test faaliyetleri devam ediyor. Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN, Rize’den gerçekleştirilen yeni test atışında bir kez daha ateşlendi.
Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen test kapsamında TAYFUN, Rize-Artvin Havalimanı’ndan fırlatıldı.
Atış öncesinde Rize-Artvin Havalimanı içerisinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ateşlenen TAYFUN’un test atışı başarıyla tamamlandı. Böylece TAYFUN Füze Sistemi’nin geliştirme ve test faaliyetleri kapsamında Rize’den yeni bir atış daha gerçekleştirilmiş oldu.
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