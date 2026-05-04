Rusya'da beklenmedik Türkiye gelişmesi: Bıçak gibi kesildi
Ukrayna ile savaşın ardından birçok ürün tedarikini Türkiye'den gerçekleştiren Rusya, son gelen verilerin ardından beklenmedik bir tabloyla karşılaştı.
Türkiye’nin Rusya ile dış ticaretinde gerileme hızlandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıkladığı nisan dış ticaret verilerine göre 2026’nın ilk dört ayında Rusya’dan Türkiye pazarına yapılan sevkiyat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 azaldı.
Bu oran, Türkiye’nin başlıca ticaret ortakları arasında en sert düşüş olarak kayda geçti. Böylece iki ülke arasındaki ticarette son yıllarda görülen zayıflama eğilimi daha da belirginleşti.
Türk İstatistik Kurumu verilerine göre ikili ticaret hacmi 2025 sonunda 49,1 milyar dolara indi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 6,6’lık düşüş anlamına geliyor. Aynı dönemde Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı yüzde 21,5 gerileyerek 6,7 milyar dolara düşerken Rusya’dan ithalat yüzde 3,7 azalarak 42,4 milyar dolar seviyesine indi. Böylece karşılıklı ticaret hacminde üst üste üçüncü yıllık daralma yaşandı.
Uzmanlar, düşüşün arkasında Batı yaptırımlarının giderek sertleşmesinin yattığını belirtiyor. 2022 sonrasında Türkiye, Avrupa mallarının Rusya’ya dolaylı ulaştığı önemli geçiş merkezlerinden biri haline gelmişti.
Ancak ikincil yaptırım baskısı, bankacılık denetimlerinin sıkılaşması, Avrupa Birliği’nin ticaret akışlarını daha yakından izlemesi bu kanalı daralttı. Aynı dönemde Çin’in Türkiye’ye ihracatını güçlü biçimde artırması da Ankara’nın dış ticaret dengesinde yeni yönelimlerin güç kazandığını gösteriyor.
