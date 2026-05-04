Öğrenciler Konya’da buluştu: İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye şöleni başladı
Öğrenciler Konya'da buluştu: İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye şöleni başladı

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'nin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, "Bizler akademik hedeflerle birlikte milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri önceleyen, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak insanlığa yararlı olma idealine sahip, bilgi ve hikmetin ışığında yeni düşünceler üreten, İslam medeniyetinin ve gönül coğrafyamızın dününü, bugününü göz önünde bulundurarak gelecek tasavvuru olan bir gençlik yetiştirme gayretindeyiz." dedi.

Ökten, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'nin açılışında, imam hatip okullarının milletin inanç dünyasını, bilim geleneğini, ahlaki değerlerini ve çağın ihtiyaçlarını birlikte düşünen kutlu bir davanın merkezi olduğunu vurguladı. Ökten, imam hatip okullarında medeniyetin ihya ve inşasında sorumluluk sahibi, aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim nesiller yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Bizler akademik hedeflerle birlikte milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri önceleyen, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak insanlığa yararlı olma idealine sahip, bilgi ve hikmetin ışığında yeni düşünceler üreten, İslam medeniyetinin ve gönül coğrafyamızın dününü, bugününü göz önünde bulundurarak gelecek tasavvuru olan bir gençlik yetiştirme gayretindeyiz." diye konuştu.

11 YABANCI DİLLE DÜNYAYLA GÜÇLÜ İLETİŞİM: Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'nin gençlerin tarih, kültür ve medeniyet mirasına nasıl sahip çıktıklarının güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti. İşleyen, imam hatip okullarının Türkiye'nin eğitim tarihinde çok özel ve özgün bir yere sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu okullar, vizyon sahibi yönetim anlayışı, adanmış öğretmenleri, zengin öğrenme ortamları, değer temelli eğitim felsefesi ve öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı ile öncü okullar olma iddiasındadır. Öğrencilerimiz işte bu çift kanatlı eğitim anlayışıyla kademeler arası geçiş sınavlarında her gün daha iyi dereceler elde ediyor, tercihleri doğrultusunda istedikleri üniversitelere yerleşiyorlar. Bugün binlerce öğrencimiz, örgün eğitim ile birlikte hafızlık programı ile hafız oluyor. İlahiyat odaklı programa devam eden öğrencilerimiz hafızlıklarını güçlendiriyor. Temel İslam bilimlerinde derinleşme fırsatı elde ediyorlar. Bugün öğrencilerimiz Türkçeyi en iyi şekilde öğreniyor. Okulda aldıkları çok yönlü yabancı dil eğitimiyle farklı kültürlerle etkileşim kurabilen, küresel rekabette yer alabilen bireyler olarak yetişiyor. 11 yabancı dili öğrenerek dünyayla güçlü bir iletişim kurma imkanı elde ediyorlar. Bugün öğrencilerimiz fen ve teknoloji alanında artık çok daha özgür ve gönüllü çalışmalara, başarılara imza atıyorlar. Geliştirdikleri robotlar, yazılımlar ve projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler alıyor."

Konya Valisi İbrahim Akın ise İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'nin milletin kendi köklerine temas etmesi ve kendi değerleriyle buluşması olduğunu dile getirdi. Akın, "Bizim medeniyetimiz bir mana atlasıdır. Bu atlasın merkezinde ise insanı hem aklıyla hem kalbiyle inşa eden bir eğitim anlayışı vardır. İmam hatip okullarımız işte bu anlayışın en sahici tezahürlerindendir." ifadesini kullandı. Programda, AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de birer konuşma yaptı.

Okul, ilçe, il ve bölge aşamalarını birincilikle tamamlayarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan öğrenciler, İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni ile ödüllerine kavuşacak. ⁠"Genç Sada ve Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması", "⁠Genç Sada ve Genç Nida Hafızlık Yarışması", "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" ve "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" olarak 4 kategoride düzenlenecek şölen, 6 Mayıs'ta sona erecek.

