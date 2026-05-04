Savunma devi 'Gökyüzünün yeni kralı Kaan için geliştirdik' diyerek duyurdu: 90 saniyede 2 bin atış yapıyor

Vahap MUNYAR Silahta yerlilik yüzde 97'ye ulaştı, 80 ülkeye ihracatı 200 milyon doları buldu Silahta yerlilik yüzde 97'ye ulaştı, 80 ülkeye ihracatı 200 milyon doları buldu Vahap MUNYAR Vahap MUNYAR İŞ DÜNYASINDA DİYALOG 04 Mayıs 2026 Pazartesi GEÇEN hafta Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ev sahipliğinde Sarsılmaz Silah Sanayi'nin Düzce'deki tesislerindeki toplantıya giderken arşivimi taradım, daha önceki yazılarıma baktım. Düzce'deki fabrikaya en son Kasım 2021'de gittiğimde yazıma şu başlığı atmışım: Silah ihracatı 100 milyon dolara ulaştı, kilo başına geliri 200 dolara çıktı… Temelleri 1880 yılında Harput'ta Abdullatif Bey tarafından çakmaklı silah üretimiyle atılan Sarsılmaz Silah Sanayi, ailenin 4'üncü kuşağından Latif Aral Aliş yönetiminde Kasım 2021'de Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 65 bin metrekarelik üretim alanı büyüklüğüne ulaşmıştı. Geçen 4.5 yılda Sarsılmaz Silah Sanayi'nin Düzce'deki yatırım ve üretim alanını 120 bin metrekareye çıkardığını gördük. Sarsılmaz'ın entegre tesisini Aral Aliş ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Akalın rehberliğinde gezdik. Silahta yerlilik yüzde 97'ye ulaştı, 80 ülkeye ihracatı 200 milyon doları buldu - Resim : 1 Aral Aliş, fabrika turu sırasında ekibinden bizi üretimde kullanılan takımların bulunduğu bölüme de yönlendirmelerini istedi: - Üretimde kullandığımız burada gördüğünüz tüm takımları da kendimiz üretiyoruz. Takımlara varıncaya kadar ürettiklerini öğrenince Sarsılmaz'da ulaşılan yerlilik düzeyini merak ettim, paylaştı: - Ürünlerimize göre değişmekle birlikte ortalama yerlilik oranımız yüzde 97 dolayında bulunuyor. Bu düzeyde yerlilik oranını başka sektörde göremezsiniz. Tabancadan makineli tüfeğe, her üretim bölümüne girdiğimizde kullanılan robotları gösterdi: - Tesislerimizin bir bölümü "karanlık fabrika" olarak tanımlanacak düzeyde. Tesislerimiz 7/24 çalışıyor. Robotların malzeme aldığı noktaya ham malzeme yerleştiriliyor. Üretilecek ürünle ilgili bilgiler yükleniyor. Robotlar üretimi hatasız şekilde gerçekleştiriyor. Tüfek namlusunu zımparalayıp parlatan robota dikkat çekti: - Bu robot 6 personelin yapacağı işi aynı sürede hatasız bir şekilde yapıyor. Robot gövde ve kollarının ithal olduğunu belirtip, ekledi: - Yazılımını Ar-Ge merkezimizdeki mühendislerimiz yapıyor. Burası gördüğünüz gibi önemli bir teknoloji merkezi. Bu noktada tarihçesi 146 yıl önceye uzanan Sarsılmaz'ın geldiği aşamayı şöyle özetledi: - Köklü bir mühendislik, üretim ve teknoloji birikimine dönüştü. Bu süreçte yalnızca değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan bir şirket olmadık, bu ihtiyaçları öngören, teknolojiye cevap veren ve savunma sanayisinin dönüşümüne katkı sağlayan bir yapı inşa ettik. Ardından ekledi: - Tabancadan piyade tüfeğine, makineli tüfekten toplara, robotik sistemlerden anti-drone çözümlerine kadar birçok alanda üretim yapıyoruz. Artık yalnızca silah üreticisi değil, geniş kapsamlı bir teknoloji şirketi konumundayız. İhracatla ilgili güncel durumu sorduk, paylaştı: - 80 ülkeye ihracatımız 200 milyon doları buluyor… Kilo başına ihracatta da güncel durumu öğrenmek istedik, hesapladı: - Kilo başına ihracat değeri ürüne göre değişiyor. Daha yüksek olanlar var ama ortalaması 150 dolar dolayında seyrediyor. Geçmişte Başkanlığını yürüttüğü, şimdi Başkan Yardımcısı olduğu Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği şapkasını dikkate alarak ihracatla ilgili şu ayrıntıyı sordum: - Sektörün 2025 yılı toplam ihracatı 10.4 milyar dolar oldu. Bunun içinde silahın payı ne kadardır? Türkiye'nin silah ihracatı geliri ne kadar? Hesaplamaya çalıştı, tahminini ortaya koydu: - 10.4 milyar doların 2 milyar dolarını silah ihracatı oluşturuyor. Yine sorularım üzerine Türkiye'nin savunma sanayinin silah üretim tarafındaki gücünü irdeledi: - Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her türlü silah ihtiyacı sektörümüz tarafından karşılanabiliyor. İthalata ihtiyaç kalmıyor. Biz Sarsılmaz olarak bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayabilecek ürün çeşitliliğine sahibiz. Sarsılmaz Silah Sanayi, Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı üretim ve teknoloji gücünü ortaya koyan önde gelen tesisler arasında yer alıyor…