Savunma devi 'Gökyüzünün yeni kralı Kaan için geliştirdik' diyerek duyurdu: 90 saniyede 2 bin atış yapıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savunma devi 'Gökyüzünün yeni kralı Kaan için geliştirdik' diyerek duyurdu: 90 saniyede 2 bin atış yapıyor

Gazeteci Vahap Munyar, Ekonomim'deki "Silahta yerlilik yüzde 97’ye ulaştı, 80 ülkeye ihracatı 200 milyon doları buldu" başlıklı yazısında Sarsılmaz şirketine yaptığı ziyaretin detaylarını paylaştı. İşte o yazı...

Foto - Savunma devi 'Gökyüzünün yeni kralı Kaan için geliştirdik' diyerek duyurdu: 90 saniyede 2 bin atış yapıyor

Geçen 4.5 yılda Sarsılmaz Silah Sanayi’nin Düzce’deki yatırım ve üretim alanını 120 bin metrekareye çıkardığını gördük. Sarsılmaz’ın entegre tesisini Aral Aliş ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Akalın rehberliğinde gezdik.

Foto - Savunma devi 'Gökyüzünün yeni kralı Kaan için geliştirdik' diyerek duyurdu: 90 saniyede 2 bin atış yapıyor

Aral Aliş, fabrika turu sırasında ekibinden bizi üretimde kullanılan takımların bulunduğu bölüme de yönlendirmelerini istedi: - Üretimde kullandığımız burada gördüğünüz tüm takımları da kendimiz üretiyoruz. Takımlara varıncaya kadar ürettiklerini öğrenince Sarsılmaz’da ulaşılan yerlilik düzeyini merak ettim, paylaştı:

Foto - Savunma devi 'Gökyüzünün yeni kralı Kaan için geliştirdik' diyerek duyurdu: 90 saniyede 2 bin atış yapıyor

Ürünlerimize göre değişmekle birlikte ortalama yerlilik oranımız yüzde 97 dolayında bulunuyor. Bu düzeyde yerlilik oranını başka sektörde göremezsiniz. Tabancadan makineli tüfeğe, her üretim bölümüne girdiğimizde kullanılan robotları gösterdi: - Tesislerimizin bir bölümü “karanlık fabrika” olarak tanımlanacak düzeyde. Tesislerimiz 7/24 çalışıyor. Robotların malzeme aldığı noktaya ham malzeme yerleştiriliyor. Üretilecek ürünle ilgili bilgiler yükleniyor. Robotlar üretimi hatasız şekilde gerçekleştiriyor. Tüfek namlusunu zımparalayıp parlatan robota dikkat çekti:

Foto - Savunma devi 'Gökyüzünün yeni kralı Kaan için geliştirdik' diyerek duyurdu: 90 saniyede 2 bin atış yapıyor

Bu robot 6 personelin yapacağı işi aynı sürede hatasız bir şekilde yapıyor. Robot gövde ve kollarının ithal olduğunu belirtip, ekledi: - Yazılımını Ar-Ge merkezimizdeki mühendislerimiz yapıyor. Burası gördüğünüz gibi önemli bir teknoloji merkezi. Bu noktada tarihçesi 146 yıl önceye uzanan Sarsılmaz’ın geldiği aşamayı şöyle özetledi: - Köklü bir mühendislik, üretim ve teknoloji birikimine dönüştü. Bu süreçte yalnızca değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan bir şirket olmadık, bu ihtiyaçları öngören, teknolojiye cevap veren ve savunma sanayisinin dönüşümüne katkı sağlayan bir yapı inşa ettik.

Foto - Savunma devi 'Gökyüzünün yeni kralı Kaan için geliştirdik' diyerek duyurdu: 90 saniyede 2 bin atış yapıyor

GEÇEN hafta Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ev sahipliğinde Sarsılmaz Silah Sanayi'nin Düzce'deki tesislerindeki toplantıya giderken arşivimi taradım, daha önceki yazılarıma baktım. Düzce'deki fabrikaya en son Kasım 2021'de gittiğimde yazıma şu başlığı atmışım: Silah ihracatı 100 milyon dolara ulaştı, kilo başına geliri 200 dolara çıktı… Temelleri 1880 yılında Harput'ta Abdullatif Bey tarafından çakmaklı silah üretimiyle atılan Sarsılmaz Silah Sanayi, ailenin 4'üncü kuşağından Latif Aral Aliş yönetiminde Kasım 2021'de Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 65 bin metrekarelik üretim alanı büyüklüğüne ulaşmıştı.

Foto - Savunma devi 'Gökyüzünün yeni kralı Kaan için geliştirdik' diyerek duyurdu: 90 saniyede 2 bin atış yapıyor

Kilo başına ihracat değeri ürüne göre değişiyor. Daha yüksek olanlar var ama ortalaması 150 dolar dolayında seyrediyor. Geçmişte Başkanlığını yürüttüğü, şimdi Başkan Yardımcısı olduğu Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği şapkasını dikkate alarak ihracatla ilgili şu ayrıntıyı sordum: - Sektörün 2025 yılı toplam ihracatı 10.4 milyar dolar oldu. Bunun içinde silahın payı ne kadardır? Türkiye’nin silah ihracatı geliri ne kadar? Hesaplamaya çalıştı, tahminini ortaya koydu: - 10.4 milyar doların 2 milyar dolarını silah ihracatı oluşturuyor.

Foto - Savunma devi 'Gökyüzünün yeni kralı Kaan için geliştirdik' diyerek duyurdu: 90 saniyede 2 bin atış yapıyor

Yine sorularım üzerine Türkiye'nin savunma sanayinin silah üretim tarafındaki gücünü irdeledi: - Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her türlü silah ihtiyacı sektörümüz tarafından karşılanabiliyor. İthalata ihtiyaç kalmıyor. Biz Sarsılmaz olarak bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayabilecek ürün çeşitliliğine sahibiz. Sarsılmaz Silah Sanayi, Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı üretim ve teknoloji gücünü ortaya koyan önde gelen tesisler arasında yer alıyor…

Foto - Savunma devi 'Gökyüzünün yeni kralı Kaan için geliştirdik' diyerek duyurdu: 90 saniyede 2 bin atış yapıyor

SARSILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Aral Aliş’le birlikte Mekatronik bölümüne geçerken, yine Kasım 2021’e döndüm, o günkü şu sözlerini anımsadım: - Atak Helikopteri’nin topunu da üretiyoruz. Hürkuş için silah da üretiyoruz. Drone için silah üretimine de başladık. Aral Aliş, TR Mekatronik Genel Mdürü Fatih Çevik’e sözü bıraktı: - Kaan uçağı için geliştirdiğimiz 6 namlulu 20 mm top sistemi, 5 Mayıs 2026’da açılacak “SAHA 2026”da sergilenecek. 6 namlulu versiyonla dakikada 2 bin atımlı hava platformuna takılacak bir çalışmaya geçtik. Kaan için sözleşmemiz var.

Foto - Savunma devi 'Gökyüzünün yeni kralı Kaan için geliştirdik' diyerek duyurdu: 90 saniyede 2 bin atış yapıyor

Söz konusu silahı Türkiye’de üretilen farklı platformlarda da alternatif kullanım için çalışmalar yaptıklarını kaydetti: - Dakikada 3 bin atım hava savunma sistemleri üzerinde de çalışmalarımız sürüyor.

