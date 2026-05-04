Savaş çıkartacak çağrı: Angajman kurallarını serbest bırakın Türkiye'yi vuralım
Yunanistan eski Savunma Bakanı Panos Kammenos, angajman kurallarının serbest bırakılması gerektiğini savunarak 'vur emri verilmesi' yönünde skandal bir çağrı yaptı.
Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ege ve Doğu Akdeniz’de tansiyon yükselirken, Yunanistan eski Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki faaliyetlerine karşı sert bir çıkış yaparak askeri liderlere “angajman kurallarını serbest bırakın” çağrısında bulundu.
Ege Denizi’nde Nisan 2026 itibarıyla tırmanan gerilim, Yunanistan iç siyasetinde yankı uyandırmaya devam ediyor. Yunanistan eski Savunma Bakanı Panos Kammenos, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki hamlelerine karşı Atina yönetimini “sessiz kalmakla” suçlayarak askeri komuta kademesine tam yetki verilmesini istedi.
Kammenos, özellikle Çoban Adası (Kasos) güneyinde Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Göksu fırkateyninin faaliyetlerine ve son dönemde artan it dalaşlarına dikkat çekti. Yunan Hava Kuvvetleri’nin (HAF) müdahale çabalarını “kahramanca” olarak nitelendiren eski Bakan, siyasi iradenin askerin elini bağladığını ima ederek şu ifadeleri kullandı:
“Kasos (Çoban Adası) güneyinde Göksu fırkateyni karşısında tepkisiz kalmamız mantıklı değil. Milli birlik içinde hareket edin, iç çekişmeleri bırakın ve Genelkurmay Başkanlarına angajman kurallarını uygulama yetkisini verin. Fırtına geliyor.”
Haber kaynakları ve Yunan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) verilerine göre, 2026 Nisan ayı Türk-Yunan ilişkilerinde askeri hareketliliğin “nitelik değiştirdiği” bir dönem olarak kayda geçti. Raporda şu detaylar öne çıkıyor:
29 Nisan 2026: Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait ATR-72 deniz karakol uçakları ve İHA/SİHA’ların tüm Ege genelinde uçuşlar gerçekleştirdiği iddia edildi. 15 Nisan 2026: Silahlı Türk F-16 jetlerinin ve CN-235 tipi uçakların Atina FIR hattında yoğun faaliyet gösterdiği belirtildi. Yunan tarafı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin artık sadece savaş uçaklarıyla değil; istihbarat uçakları (CN-235, ATR-72) ve gelişmiş drone sistemleriyle Ege’deki hakimiyetini pekiştirdiğini savunuyor.
Kammenos’un açıklamaları, Yunanistan’da “caydırıcılığın ancak askeri güçle sağlanabileceği” yönündeki şahin görüşün temsilcisi olarak görülüyor. Eski bakanın, siyasi onay sürecini beklemeden ordunun anında yanıt vermesi gerektiğini savunması, bölgedeki olası bir sıcak temas riskini yeniden gündeme getirdi. Haber metninde yer alan “Türkiye ile tam barışın ancak bir çatışmadan sonra mümkün olabileceği” yorumu ise bölgedeki karamsar tabloyu özetler nitelikte.
