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Rusya Zelenskiy’nin memleketini vurdu!

2023-07-31 21:50:50
Rusya Zelenskiy’nin memleketini vurdu!

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin memleketi Kryvyi Rih’e füze saldırısı düzenledi.

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Foto - Rusya Zelenskiy’nin memleketini vurdu!

Saldırıda 9 katlı bir bina füzelerin hedefi olurken, 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı.

#2
Foto - Rusya Zelenskiy’nin memleketini vurdu!

Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, hayatını kaybedenler arasında 10 yaşındaki bir kız çocuğu ile 45 yaşındaki annesinin de bulunduğunu ifade etti.

#3
Foto - Rusya Zelenskiy’nin memleketini vurdu!

Kryvyi Rih Valisi Serhiy Lysak ise yaptığı açıklamada, saldırının ardından kentte 1 günlük yas ilan edildiğini, 150 kişinin kendi imkanları ile binayı terk ettiğini ve 30 kişinin kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığını aktardı.

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Foto - Rusya Zelenskiy’nin memleketini vurdu!

Zelenskiy ise saldırıya ilişkin, "Bu terör bizi korkutamayacak, yıldıramayacak. Biz çalışıyoruz ve insanlarımızı kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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