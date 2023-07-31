2023-07-31 21:50:50 Rusya Zelenskiy’nin memleketini vurdu!
Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin memleketi Kryvyi Rih’e füze saldırısı düzenledi.
Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin memleketi Kryvyi Rih’e füze saldırısı düzenledi.
Saldırıda 9 katlı bir bina füzelerin hedefi olurken, 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı.
Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, hayatını kaybedenler arasında 10 yaşındaki bir kız çocuğu ile 45 yaşındaki annesinin de bulunduğunu ifade etti.
Kryvyi Rih Valisi Serhiy Lysak ise yaptığı açıklamada, saldırının ardından kentte 1 günlük yas ilan edildiğini, 150 kişinin kendi imkanları ile binayı terk ettiğini ve 30 kişinin kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığını aktardı.
Zelenskiy ise saldırıya ilişkin, "Bu terör bizi korkutamayacak, yıldıramayacak. Biz çalışıyoruz ve insanlarımızı kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.
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