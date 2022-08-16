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Dünya
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Rusya yine sivil yerleşim yerlerini vurdu

2022-08-16 15:51:17
Rusya yine sivil yerleşim yerlerini vurdu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş halen devam ediyor.

#1
Foto - Rusya yine sivil yerleşim yerlerini vurdu

Bugün Rusya'nın yine Donbas bölgesine saldırdığı haberi geldi.

#2
Foto - Rusya yine sivil yerleşim yerlerini vurdu

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmaların sürdüğü Donbas cephesine yakın Kramatorsk ile Slavyansk şehirlerine Rus güçlerince fırlatılan füzeler isabet etti.

#3
Foto - Rusya yine sivil yerleşim yerlerini vurdu

Kramatorsk kentinde bazı evlerin yıkıldığı görüldü.

#4
Foto - Rusya yine sivil yerleşim yerlerini vurdu

Savaşın yıkıcı etkisi yine sorumlularını değil sivillere oldu.

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