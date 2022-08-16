2022-08-16 15:51:17 Rusya yine sivil yerleşim yerlerini vurdu
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş halen devam ediyor.
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş halen devam ediyor.
Bugün Rusya'nın yine Donbas bölgesine saldırdığı haberi geldi.
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmaların sürdüğü Donbas cephesine yakın Kramatorsk ile Slavyansk şehirlerine Rus güçlerince fırlatılan füzeler isabet etti.
Kramatorsk kentinde bazı evlerin yıkıldığı görüldü.
Savaşın yıkıcı etkisi yine sorumlularını değil sivillere oldu.
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