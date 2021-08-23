2021-08-23 04:52:14 Rusya yeni anti-drone sistemini tanıttı
Rus firması Roselektronika, Armiya-2021 Forumu’nda anti-drone 'Zaşita' mobil sistemini ilk kez tanıttı.
Rus firması Roselektronika, Armiya-2021 Forumu’nda anti-drone 'Zaşita' mobil sistemini ilk kez tanıttı.
Rusya devlet savunma sanayii şirketi Rosteh bünyesinde bulunan Roselektronika firması, “Zaşita”yı ilk kez halka sundu.
TASS’ın haberine göre, Roselektronika’nın yan kuruluşu olan Vega’nın CEO'su Vyacheslav Mikheev, Zaşita'nın özellikle keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılacağını belirtti.
Yeni tanıtılan sistemin en önemli avantajlarından birinin, kubbe sistemlerinden farklı olarak bölgeye izinsiz giriş yapan drone'ların teker teker hedef alınarak ortadan kaldırılması olduğu vurgulandı.
Mikheev, yabancılar da dahil olmak üzere yeni sistemin halihazırda birkaç potansiyel müşterisi olduğunu ifade etti.
Sistemin diğer radarlar tarafından görülmediği ve pasif radar teknolojisi sayesinde radyo karşı önlemlerine dirençli olduğu açıklandı.
Sistemin, hava unsurlarını 360 derece aralığında ve 12 km'ye kadar olan bir mesafede algılayabilme kabiliyeti olduğu ve tespit edilen unsurların türlerini de belirleyebileceği aktarıldı.
Zaşita’nın öte yandan düşman drone’un kontrol panelini bulma ve iletişim kanalını kesme yeteneğine sahip olduğu ifade edildi.
Bunun için “Serp” alt sisteminin, drone’ları kontrol etmek için kullanılan 400 ila 6200 MHz frekans aralığında sürekli bir örtüşme sağladığı açıklandı.
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