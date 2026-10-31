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Rusya Türkiye'deki o ürüne hücum etti: 100 kat fazla alım yaptılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Rusya Türkiye'deki o ürüne hücum etti: 100 kat fazla alım yaptılar

Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle Türkiye'den birçok ürünü tedariki yapan Rusya’nın bir alanda 100 kattan fazla alım yaptığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Rusya Türkiye'deki o ürüne hücum etti: 100 kat fazla alım yaptılar

RİA Novosti’nin Türkiye gümrük verilerine dayanarak yaptığı analize göre, Rusya’nın Türkiye’den narenciye ithalatında eylül ayında son beş yılın ortalamasının oldukça üzerinde bir artış kaydedildi.

#2
Foto - Rusya Türkiye'deki o ürüne hücum etti: 100 kat fazla alım yaptılar

Önceki yılların aynı dönemlerinde de ithalatta önemli artışlar yaşandı. Eylül ayında bir önceki aya göre yapılan narenciye ithalatı 2021’de 18 kat, 2022’de 52 kat, 2023’te ise 6 kat arttı.

#3
Foto - Rusya Türkiye'deki o ürüne hücum etti: 100 kat fazla alım yaptılar

2024 yılında da ithalatta sert bir yükseliş yaşandı ve artış 105 kata ulaştı. Buna karşılık Rusya, geçen yılın ağustos ve eylül aylarında Türkiye’den neredeyse hiç narenciye ithal etmedi. Ağustosta ithalat yapılmazken, eylülde yalnızca 12 dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

#4
Foto - Rusya Türkiye'deki o ürüne hücum etti: 100 kat fazla alım yaptılar

İthalattaki büyük artışın yanı sıra Türkiye’den ithal edilen narenciye türleri de değişti. Rusya, ağustos ayında Türkiye’den yalnızca greyfurt ithal ederken, eylül ayında ise limon ithal etti.

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