Rusya talebe yetişemiyor: Türkiye çılgınlar gibi satın almaya başladı

Rusya'nın buğday, arpa ve mısırdan oluşan toplam tahıl ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artarak 2,9 milyon tona ulaştı. Buğday ihracatı yüzde 80 artışla 2,5 milyon ton, mısır ihracatı 4,4 kat artışla 351 bin ton, arpa ihracatı ise 2 bin 900 tondan 81 bin 800 tona yükseldi. 2025/26 tarım sezonunun (Temmuz-Haziran) tamamında toplam tahıl ihracatı yüzde 3,4 artışla 54,3 milyon tona çıktı.