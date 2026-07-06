Rusya talebe yetişemiyor: Türkiye çılgınlar gibi satın almaya başladı
Ukrayna ile yoğun savaş halinde olan Rusya, Türkiye'ye rekor oranda tahıl sevkiyatına imza attı. Rekor ihracat rakamları Moskova'ya can suyu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna ile yoğun savaş halinde olan Rusya, Türkiye'ye rekor oranda tahıl sevkiyatına imza attı. Rekor ihracat rakamları Moskova'ya can suyu oldu.
Rusya'dan Türkiye'ye yapılan tahıl sevkiyatı, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artarak 201 bin tona ulaştı. Rusya Tahıl Birliği'nin ön verilerine göre, ülkenin toplam tahıl ihracatı haziranda 2,9 milyon tona yükselirken, buğday, arpa ve mısırda önemli artışlar kaydedildi.
Rusya'nın buğday, arpa ve mısırdan oluşan toplam tahıl ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artarak 2,9 milyon tona ulaştı. Buğday ihracatı yüzde 80 artışla 2,5 milyon ton, mısır ihracatı 4,4 kat artışla 351 bin ton, arpa ihracatı ise 2 bin 900 tondan 81 bin 800 tona yükseldi. 2025/26 tarım sezonunun (Temmuz-Haziran) tamamında toplam tahıl ihracatı yüzde 3,4 artışla 54,3 milyon tona çıktı.
Haziranda Rus buğdayını satın alan ülke sayısı 20'den 26'ya yükselirken, özellikle Körfez ülkelerinden talep arttı. En büyük alıcı, ithalatını 8,7 kat artırarak 237 bin tona çıkaran Suudi Arabistan oldu. Kenya'nın alımları 31 kat artarak 227 bin tona, Türkiye'ye yapılan sevkiyat ise iki kat artarak 201 bin tona ulaştı.
Rusya ayrıca geçen yıl haziran ayında buğday satmadığı Brezilya, Venezuela ve Meksika'ya yeniden ihracata başladı. Haziran ayında Tanzanya'ya 117 bin ton, Vietnam'a 55 bin ton, Güney Afrika'ya 54 bin ton ve uzun bir aranın ardından Hindistan'a da 26 bin ton buğday gönderildi.
Mısır ihracatında Türkiye öne çıktı. Türkiye'ye sevkiyat, ithalat kotasının artırılmasıyla 4 bin tondan 238 bin tona yükselirken, İran'a yapılan mısır ihracatı da 3,5 kat artarak 113 bin tona çıktı. İran aynı zamanda haziran ayında 63 bin 700 ton arpa alarak bu üründe de başlıca alıcı oldu.
Rusya'nın tahıl ihracatındaki bu artış, küresel gıda piyasalarında Rusya'nın önemli bir tedarikçi olarak konumunu güçlendirirken, Türkiye'nin özellikle mısır ithalatındaki artışı dikkat çekiyor.
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