Rusya şehit Türk diplomatın yeğenine cevap verdi: İlişkileri bozmak istemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’nın açıklamalarından sonra Rusya’ya mektup gönderdiğini ifade eden Cemal Kemal Balkar, "Şehit Büyükelçi Galip Balkar'ın yeğeniyim. Amcam, 1983 yılında dönemin Yugoslavya'sında Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edildi. Şehit edenlerin de ‘Galip Balkar çok faal bir insandı, her gittiği ortamda Türkler Ermeni soykırımı yapmadı dediği için öldürdük’ diye bir tezleri vardı. Geçen hafta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Meclisi'nde yaptığı konuşmada ‘Türkler Ermeni soykırımı yaptı’ lafını Ruslar kafamıza soktu, KGB soktu, bu Sovyet kafasını bırakın, biz Türkiye ile ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz’ deyince, Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, ‘Bizimle ne alakası var? Türkler sizi öldürdükten 40 sene sonra KGB kuruldu, bizle alakası yok’ diye bir açıklama yaptı, video paylaştı. Ben de bununla ilgili Kremlin'e, Rusya'ya mesaj yolladım. Dedim ki Zaharova böyle bir açıklama yaptı. ‘Türkler Ermeni soykırımı yaptı’ minvalinde bir şeyler söyledi. Bu doğru bir söz değil, tarihsel açıdan da doğru değil. ASALA da 'Türkler, Ermeni soykırımı yapmadı' dediği için büyükelçi amcamı öldürdüler. Bunlar Türkiye ve Rusya ilişkilerine de zarar veriyor. Daha dikkatli olursanız sevinirim, diye bir mesaj gönderdim" dedi.