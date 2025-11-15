  • İSTANBUL
Rusya şehit Türk diplomatın yeğenine cevap verdi: İlişkileri bozmak istemiyoruz

Rusya şehit Türk diplomatın yeğenine cevap verdi: İlişkileri bozmak istemiyoruz

Rus Dışişleri Bakanlığı, Türk Büyükelçi Galip Balkar’ın yeğeni Cemal Kemal Balkar’ın mektubuna cevap verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın mecliste yaptığı konuşmada, Sovyet istihbarat örgütü KGB’nin Ermeniler ile Türkler ve Azerbaycanlılar arasındaki düşmanlığı körüklediğini öne sürmesi tartışmaları başlattı. Paşinyan’ın bu sözleri üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Tarihsel olarak cahilce" diyerek Türkleri suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Bu ifadeler, 1983’te ASALA tarafından şehit edilen Büyükelçi Galip Balkar’ın yeğeni Cemal Kemal Balkar’ı harekete geçirdi. Balkar, Zaharova’nın sözlerinin hem tarihsel olarak yanlış olduğunu hem de Türk-Rus ilişkilerine zarar verebileceğini belirterek Kremlin’e bir yazı gönderdi. Rus makamları ise yazıya kısa sürede dönüş yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’nın açıklamalarından sonra Rusya’ya mektup gönderdiğini ifade eden Cemal Kemal Balkar, "Şehit Büyükelçi Galip Balkar'ın yeğeniyim. Amcam, 1983 yılında dönemin Yugoslavya'sında Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edildi. Şehit edenlerin de ‘Galip Balkar çok faal bir insandı, her gittiği ortamda Türkler Ermeni soykırımı yapmadı dediği için öldürdük’ diye bir tezleri vardı. Geçen hafta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Meclisi'nde yaptığı konuşmada ‘Türkler Ermeni soykırımı yaptı’ lafını Ruslar kafamıza soktu, KGB soktu, bu Sovyet kafasını bırakın, biz Türkiye ile ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz’ deyince, Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, ‘Bizimle ne alakası var? Türkler sizi öldürdükten 40 sene sonra KGB kuruldu, bizle alakası yok’ diye bir açıklama yaptı, video paylaştı. Ben de bununla ilgili Kremlin'e, Rusya'ya mesaj yolladım. Dedim ki Zaharova böyle bir açıklama yaptı. ‘Türkler Ermeni soykırımı yaptı’ minvalinde bir şeyler söyledi. Bu doğru bir söz değil, tarihsel açıdan da doğru değil. ASALA da 'Türkler, Ermeni soykırımı yapmadı' dediği için büyükelçi amcamı öldürdüler. Bunlar Türkiye ve Rusya ilişkilerine de zarar veriyor. Daha dikkatli olursanız sevinirim, diye bir mesaj gönderdim" dedi.

Rusya’ya gönderdiği yazıya cevap geldiğini ifade eden Balkar, "Dün bana hem Kremlin'den hem de Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı, ‘Hassasiyetlerinizi anıyoruz. Biz Türkiye'yle beraber Trans-Kafkasya'da beraber ortak hareket ediyoruz. Türkiye bizim dostumuz’ diye bir cevap geldi. Ben Rusya'nın da bu hatasını anladığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Türklerin Ermeni soykırımı yapmadığını, bunun bir teşhir olduğunu bütün tarihçilerin çoğu biliyor. Yani Ermenistan Başbakanı bile ‘Türkler bize soykırımı yapmadı, bunları Rusya kafamıza soktu.

Türkiye ile ilişkilerimizi düzeltmemiz lazım’ derken yani Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün böyle bir söylemi Türk-Rus ilişkilerine de zarar veriyor. Çünkü dışişleri, yani Rus Dışişleri Bakanlığı'nın resmi bir görüşü değil o söz. O sadece sözcüsünün lafı. Çünkü mesajda hassasiyetinizi anlıyoruz. Türk-Rus ilişkilerini biz bozmak istemiyoruz diye bana cevap geldi" diye konuştu.

