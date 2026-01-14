  • İSTANBUL
Rusya için büyük haya kırıklığı: Yüzde 25 gerileme oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya için büyük haya kırıklığı: Yüzde 25 gerileme oldu!

Rus otomobil üreticisi Avtovaz'ın satışları 2025 yılında yüzde 26 düşüş kaydederek 338 bine geriledi.

#1
Foto - Rusya için büyük haya kırıklığı: Yüzde 25 gerileme oldu!

Ukrayna ile savaşını sürdüren Rusya’da, tüm zorluklara rağmen ekonomik faaliyetler de aksamadan devam etmeye çalışıyor. Avtovaz’ın Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı Dmitriy Kostromin, şirketin 2025 performansına ilişkin, Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Rusya için büyük haya kırıklığı: Yüzde 25 gerileme oldu!

"Lada" marka otomobillerin Rusya’daki yeni binek ve hafif ticari araç pazarındaki payının geçen yıl yüzde 24 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Kostromin, söz konusu oranı bu yıl yüzde 25’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

#3
Foto - Rusya için büyük haya kırıklığı: Yüzde 25 gerileme oldu!

TOPLAM SATIŞ 338 BİN ADET OLDU Şirketin toplam satışlarının 2025’te yüzde 26 gerilediğini aktaran Kostromin, “Toplam satışlarımız 338 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, devlet sözleşmelerini de içeriyor.” dedi.

#4
Foto - Rusya için büyük haya kırıklığı: Yüzde 25 gerileme oldu!

İHRACAT ARTTI Kostromin, şirketin ihracatının ise söz konusu dönemde yüzde 31 artarak 23 bine çıktığı bilgisini paylaştı.

#5
Foto - Rusya için büyük haya kırıklığı: Yüzde 25 gerileme oldu!

Rusya’da durma noktasına gelen otomobil satışları, Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

