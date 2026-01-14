Cevdet Yılmaz duyurdu: Türkiye savunmada ilk 10'u zorluyor! 185 ülkeye ihracat, 158 bin yeni istihdam

"İnsan kaynağını ne kadar geliştirirsek üretim ve ihracat kapasitemizi de o ölçüde güvenceye almış oluruz" Bu sektördeki insan kaynağının yaş ortalamasının 34 olduğunu aktaran Yılmaz, genç, dinamik, nitelikli, donanımlı bir insan gücünün, sürdürülebilirlik açısından çok kıymetli olduğunu ifade etti. Yılmaz, nitelikli insan yetiştirebilen, belli hedefler koyup, o hedefler çerçevesinde organize olabilen toplumların kalkındığına işaret ederek, "Nitelikli insana ve organizasyonel kapasiteye sahip olan ülkelerde maddi birtakım unsurları, tesisleri yok etseniz bile çok kısa sürede bunlar yerine geri konur. Bu insan niteliğini ve bu organizasyonel niteliği bir defa oluşturdunuz mu, bu kendini yeniden üretir, geliştirir. Sürdürülebilirlik dediğimiz meseleyi de büyük oranda bu şekilde çözmüş olursunuz." diye konuştu. Savunma sanayisinde 2028 yılı hedefinin "158 bin istihdam" olduğunu bildiren Yılmaz, "Savunma ve havacılık sanayisi ihracatını sürdürülebilir şekilde iki haneli milyar dolarlar bazında konumlandırmamız ancak insan kaynağıyla mümkün. Bu insan kaynağını ne kadar geliştirirsek üretim ve ihracat kapasitemizi de o ölçüde güvenceye almış oluruz. Bu çerçevede Savunma Sanayi Başkanlığımız liderliğinde yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi’ni, Türkiye'nin insan kaynağını stratejik sektörlerin ihtiyaçlarıyla daha güçlü biçimde buluşturan bütüncül bir yetkinlik seferberliği olarak ele alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.