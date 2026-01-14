Olmayacak şey oldu: Türkiye ile anlaştılar! Rusya askerlerini çekiyor
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında tarihi bir gelişme yaşandı. Ülkenin kuzeybatısındaki Ahurayr kapısı açılıyor.
Ermenistan, Türkiye ile kapalı olan sınırını açmaya yönelik hazırlıklarını sürdürürken, bu süreçte önemli bir adım atıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki Ahurayr (Alican) sınır kapısının kontrolü, Rus sınır muhafızlarından Ermeni makamlarına devrediliyor.
Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre, 2024 sonunda varılan mutabakat uyarınca, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana fiilen kapalı durumda olan Ermenistan-Türkiye sınırındaki bu ana geçiş noktasının yönetimi Ermenistan'a geçiyor. Rus birliklerinin ani değil, kademeli olarak çekileceği belirtiliyor.
Süreç, bölgedeki etki alanlarının değişiminin de bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Ermenistan, sınır altyapısını modernize etmek ve yönetim kapasitesini artırmak için ABD ve AB'den teknik destek ve danışmanlık alıyor.
Bu kapsamda, sınır güvenliği ve gümrük sistemlerinin dijitalleştirilmesine yönelik projeler üzerinde çalışılıyor. Ancak, ABD'nin doğrudan sınırda askeri veya polis gücü konuşlandırması söz konusu değil.
Ermenistan tarafı, sınırın açılmasını bölgesel ekonomik entegrasyon ve istikrar için hayati bir fırsat olarak görüyor. Ancak, Türkiye tarafında sınıra yönelik fiziki altyapı hazırlıklarının henüz başlamadığına dikkat çekiliyor. Analistler, Ankara'nın nihai adımı atmak için Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinde kalıcı bir anlaşmaya ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.
Ermenistan'ın sınır kapısını devralması, ülkenin savunma ve güvenlik politikalarında daha bağımsız bir çizgiye yöneldiğinin ve Batı ile işbirliğini derinleştirdiğinin açık bir sinyali. Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi ise, Kafkasya'da tarihi bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor, ancak fiili açılış için siyasi ve altyapısal engellerin aşılması gerekiyor. Süreç, bölgedeki Rus etkisinin azalması ve yeni dengelerin ortaya çıkması açısından da yakından izleniyor.
