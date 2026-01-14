Olmayacak şey oldu: Türkiye ile anlaştılar! Rusya askerlerini çekiyor

Ermenistan'ın sınır kapısını devralması, ülkenin savunma ve güvenlik politikalarında daha bağımsız bir çizgiye yöneldiğinin ve Batı ile işbirliğini derinleştirdiğinin açık bir sinyali. Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi ise, Kafkasya'da tarihi bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor, ancak fiili açılış için siyasi ve altyapısal engellerin aşılması gerekiyor. Süreç, bölgedeki Rus etkisinin azalması ve yeni dengelerin ortaya çıkması açısından da yakından izleniyor.