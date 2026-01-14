Geri sayıma geçilmişti oysa ki ama Ugarte defteri kapandı! Yazık oldu yazık...
İngilizler resmen duyurdu: Geri sayıma geçen Cim-Bom transfer komitesi bu haberle yıkıldı...
ESPN, Manchester United’ın Ocak ayında oyuncu Joshua Zirkzee ile beraber Galatasaray'ın istediği Manuel Ugarte ve Kobbie Mainoo’nun kulüpten ayrılmasına izin verilmeyeceğini yazdı.
Manchester United, Ruben Amorim’in ayrılışının ardından dümene geçen Michael Carrick yönetiminde kadro istikrarını koruma kararı aldı.
ESPN'den Mark Ogden'ın haberine göre, kulüp Ocak ayı transfer döneminde ne yeni bir oyuncu almayı ne de eldeki kilit isimleri göndermeyi planlıyor.
Özellikle orta saha takviyesi için Manuel Ugarte ve Kobie Mainoo için pusuda bekleyen Galatasaray için bu haber can sıkabilir.
