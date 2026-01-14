  • İSTANBUL
Spor
Yeniakit Publisher
Geri sayıma geçilmişti oysa ki ama Ugarte defteri kapandı! Yazık oldu yazık...

Emrah Savcı
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İngilizler resmen duyurdu: Geri sayıma geçen Cim-Bom transfer komitesi bu haberle yıkıldı...

İngilizler resmen duyurdu: Geri sayıma geçen Cim-Bom transfer komitesi bu haberle yıkıldı...

Foto - Geri sayıma geçilmişti oysa ki ama Ugarte defteri kapandı! Yazık oldu yazık...

ESPN, Manchester United’ın Ocak ayında oyuncu Joshua Zirkzee ile beraber Galatasaray'ın istediği Manuel Ugarte ve Kobbie Mainoo’nun kulüpten ayrılmasına izin verilmeyeceğini yazdı.

Foto - Geri sayıma geçilmişti oysa ki ama Ugarte defteri kapandı! Yazık oldu yazık...

Manchester United, Ruben Amorim’in ayrılışının ardından dümene geçen Michael Carrick yönetiminde kadro istikrarını koruma kararı aldı.

Foto - Geri sayıma geçilmişti oysa ki ama Ugarte defteri kapandı! Yazık oldu yazık...

ESPN'den Mark Ogden'ın haberine göre, kulüp Ocak ayı transfer döneminde ne yeni bir oyuncu almayı ne de eldeki kilit isimleri göndermeyi planlıyor.

Foto - Geri sayıma geçilmişti oysa ki ama Ugarte defteri kapandı! Yazık oldu yazık...

Özellikle orta saha takviyesi için Manuel Ugarte ve Kobie Mainoo için pusuda bekleyen Galatasaray için bu haber can sıkabilir.

