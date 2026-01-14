İki havayolu devi iflas etti: Uçuşlar apar topar durduruldu
Küresel ekonomik kriz etkisini sert bir şekilde gösterirken bu kez iki ünlü havayolu devinden peş peşe iflas haberleri geldi.
Havacılık sektörü 2026 yılına iki havayolu şirketinin faaliyetlerini durdurmasıyla başladı.
Sözcü’de yer alan habere göre, ekonomik belirsizlikler ve artan borç yükü nedeniyle Filipinler merkezli Royal Air Philippines ile Hindistan merkezli Dove Airlines iflas ve tasfiye sürecine girdi.
Royal Air Philippines, 4 Ocak 2026 itibarıyla tüm uçuşlarını iptal ederek operasyonlarını askıya aldı. 2017 yılında ticari uçuş lisansı alan şirket, kısa sürede Kamboçya, Çin, Güney Kore ve Tayvan gibi destinasyonlara uçuşlar düzenliyordu. Havayolunun, Mart 2026’ya kadar geçerli bileti bulunan yaklaşık 4 bin yolcuyu etkilediği bildirildi. Şirket yönetimi faaliyetlere yeniden başlama ihtimaline işaret etse de uzun süredir devam eden borç sorununun süreci zorlaştırdığı ifade ediliyor.
Hindistan merkezli charter havayolu Dove Airlines ise 5 Ocak’ta gönüllü tasfiye sürecine girdi. 2007 yılında Kalküta’da kurulan şirket, mali yapısını iyileştirme çabalarına rağmen faaliyetlerini sürdüremedi. Yerel otoriteler, tasfiye kararının resmen başlatıldığını doğruladı.
Dove Airlines’ın mali sorunlarının geçmişi 2015 yılına kadar uzanıyor. Bu dönemde ana ortağın şirketten çekilmesiyle finansal yapı zayıflarken, 2022 yılında filodaki son uçağın alacaklılar tarafından devralınması operasyonların fiilen sona ermesine yol açtı. Hindistan Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi, şirkete yeni yatırımcı bulabilmesi için iflas koruması tanıdı ancak bu süreçte kalıcı bir çözüm sağlanamadı.
Bir dönem bölgesel taşımacılıkta büyüme planları yapan Dove Airlines, uçak kiralama anlaşmalarıyla ilgili hukuki sorunlar ve atıl kalan filo nedeniyle faaliyetlerini sürdüremedi. Şirket yönetimi, artan borçlar karşısında tasfiye yoluna gitme kararı aldı.
