İki havayolu devi iflas etti: Uçuşlar apar topar durduruldu

Royal Air Philippines, 4 Ocak 2026 itibarıyla tüm uçuşlarını iptal ederek operasyonlarını askıya aldı. 2017 yılında ticari uçuş lisansı alan şirket, kısa sürede Kamboçya, Çin, Güney Kore ve Tayvan gibi destinasyonlara uçuşlar düzenliyordu. Havayolunun, Mart 2026’ya kadar geçerli bileti bulunan yaklaşık 4 bin yolcuyu etkilediği bildirildi. Şirket yönetimi faaliyetlere yeniden başlama ihtimaline işaret etse de uzun süredir devam eden borç sorununun süreci zorlaştırdığı ifade ediliyor.