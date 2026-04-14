Rusya flaş gelişmeyi duyurdu: 4 Türk devi peş peşe kapatıyor, çekilme kararı aldılar
Rus basını uzun süredir ülkede faaliyette olan Türk markalarının peş peşe çekilme kararı aldığını duyurararak bu durumun sebeplerini açıkladı.
Rusya'da online platformlar perakende pazarına damga vurmaya devam ederken, mağazacılıkta zorlu dönem yaşanıyor. Kommersant gazetesi, Rusya’da faaliyet gösteren Türk giyim markaları Oxxo, Club, Network ve Mudo'nun mağazacılıktan çekilme kararı aldığını yazdı.
Habere göre internet satışlarının yaygınlaştığı dönemde Marka Rus şirketi, bu markalara ait mağazaları kapatmaya başladı.
Söz konusu markalar, Batılı perakendecilerin 2022’de Rusya’dan çekilmesinin ardından pazara ağırlık koymaya başlamıştı.
Haberde "Şirketin 2025 yılı finansal raporuna göre yıl içinde 10 mağaza kapatıldı. Toplam mağaza sayısı 20’ye gerilerken Mudo markasına ait hiçbir fiziki satış noktası kalmadı. 2026 yılı içinde ise karlılık hedeflerine ulaşamayan tüm Network, Club ve Oxxo mağazalarının kapatılması planlanıyor.
Şirket bundan sonra İspanyol Mango markasının ürünlerini daha çok online kanallar ve pazaryerleri üzerinden satmaya odaklanacak" denildi.
Gazeteye konuşan uzmanlara göre istenen hedeflere ulaşılamamasında Rus tüketicilerin bu markaları yeterince tanımaması, ürün fiyatlarının Türkiye’ye kıyasla yüksek seviyede kalması ve . tüketicilerin giderek daha fazla online alışverişe yönelerek fiziksel mağaza trafiğini düşürmesi gibi sebepler etkili oldu.
Kommersant'a göre Rusya’daki alışveriş merkezlerinde halen yaklaşık 30 Türk markası bulunuyor. Ancak genel tablo, özellikle giyim perakendesinde küçülme eğiliminin güçlendiğini gösteriyor. Birçok şirket fiziki mağaza sayısını azaltırken sektör giderek e-ticarete kayıyor.
