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Rüşvet, yolsuzluk ve nüfuz ticareti... Belediyedeki skandalda 13 kişi adliyede

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Rüşvet, yolsuzluk ve nüfuz ticareti... Belediyedeki skandalda 13 kişi adliyede

Halkın parasını, imar rantlarını ve kamu imkanlarını pespaye ilişkilerle har vurup harman savuran CHP’li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk sarmalına yargı ve emniyet güçlerinden tarihi bir darbe daha geldi. Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen dev operasyonda gözaltına alınan, aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de bulunduğu 13 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından kelepçelenerek Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

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Foto - Rüşvet, yolsuzluk ve nüfuz ticareti... Belediyedeki skandalda 13 kişi adliyede

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.,

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Foto - Rüşvet, yolsuzluk ve nüfuz ticareti... Belediyedeki skandalda 13 kişi adliyede

Rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşmış CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda önemli bir gelişme yaşandı. 3 Ekim sabahı Ataşehir Belediyesi'ne geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

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Foto - Rüşvet, yolsuzluk ve nüfuz ticareti... Belediyedeki skandalda 13 kişi adliyede

BAŞKAN VEKİLİ GÜNEŞ GÖZALTINDA: Operasyon sonucunda Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda belediye bünyesinde 12 kişinin daha ekipler tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

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Foto - Rüşvet, yolsuzluk ve nüfuz ticareti... Belediyedeki skandalda 13 kişi adliyede

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER: Emniyetteki sorguları biten Güneş ve 12 şüpheli, hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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Foto - Rüşvet, yolsuzluk ve nüfuz ticareti... Belediyedeki skandalda 13 kişi adliyede

NE OLMUŞTU? Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yaklaşık 6 ay önce gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında tutuklanmasının ardından belediyede başkan vekilliği seçimine gidilmişti.

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Foto - Rüşvet, yolsuzluk ve nüfuz ticareti... Belediyedeki skandalda 13 kişi adliyede

30 Nisan’da yapılan seçimde CHP’li Murat Güneş, rakibinden 8 oy fazla alarak toplam 22 oyla başkan vekilliği görevine seçilmişti.

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