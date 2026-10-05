Rüşvet, yolsuzluk ve nüfuz ticareti... Belediyedeki skandalda 13 kişi adliyede
Halkın parasını, imar rantlarını ve kamu imkanlarını pespaye ilişkilerle har vurup harman savuran CHP’li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk sarmalına yargı ve emniyet güçlerinden tarihi bir darbe daha geldi. Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen dev operasyonda gözaltına alınan, aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de bulunduğu 13 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından kelepçelenerek Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.