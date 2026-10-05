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Ortalığı karıştıran skandal: Savaş helikopteri dost ateşiyle vuruldu

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Ortalığı karıştıran skandal: Savaş helikopteri dost ateşiyle vuruldu

Geçtiğimiz günlerde vurularak düşürülen Mi-8 savaş helikopterine dost ateşi açıldığı ortaya çıktı. Gelişme savunma çevrelerince şok etkisi yaptı.

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Foto - Ortalığı karıştıran skandal: Savaş helikopteri dost ateşiyle vuruldu

Airlinehaber'de yer alan habere göre, Rusya’nın Voronej bölgesinde 1 Ekim akşamı düşen Mi-8 helikopterindeki pilot, seyrüsefer subayı ve uçuş teknisyeninden oluşan üç kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, bölgede geniş kapsamlı İHA saldırısı sırasında meydana geldi. Helikopterin bir Su-35 tarafından vurulduğu iddiası ortaya atılırken, düşüşün nedeni Rus makamlarınca doğrulanmadı.

#2
Foto - Ortalığı karıştıran skandal: Savaş helikopteri dost ateşiyle vuruldu

Helikopterin kaybını ilk duyuran, Rus Hava-Uzay Kuvvetleriyle bağlantılı olduğu belirtilen Fighterbomber adlı Telegram kanalı oldu. Kanal, olayın nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Dost ateşi iddiası ise Dossier Shpiona ve Ukrayna merkezli Exilenova Plus kanallarında yer aldı.

#3
Foto - Ortalığı karıştıran skandal: Savaş helikopteri dost ateşiyle vuruldu

The Insider’ın aktardığı Oko Hora kanalındaki bilgilere göre Mi-8, İHA alarmının ardından bulunduğu park alanından havalandı. Helikopterin tehlikeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada bir savaş uçağının ateşiyle karşılaşmış olabileceği öne sürüldü.

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Foto - Ortalığı karıştıran skandal: Savaş helikopteri dost ateşiyle vuruldu

Voronej Bölge Valisi Alexander Gusev, aynı akşam bölge üzerinde 62 Ukrayna İHA’sının imha edildiğini açıkladı. Yoğun hava saldırısı sırasında Rus savaş uçakları ve hava savunma birliklerinin aynı hedeflere karşı görev yaptığı bildirildi.

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