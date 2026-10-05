AK Parti’den gelen o ses deprem etkisi yaptı: “Bu cenaze kaldırılmazsa iktidara karşı büyük darbe tasarımı olur”
Eski AK Partili milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, günlerdir konuşulan fon krizi soruşturmasına dair iktidara kritik uyarılarda bulunarak sürecin acilen kapatılması çağrısı yaptı. Olayın arkasında ilk başta dış mihrakların olmadığını belirten Ünal, krizin uzaması durumunda ekonominin zehirleneceğini ve bunun Hükümet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir darbe girişimine dönüşebileceğini vurguladı.