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AK Parti’den gelen o ses deprem etkisi yaptı: "Bu cenaze kaldırılmazsa iktidara karşı büyük darbe tasarımı olur"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AK Parti’den gelen o ses deprem etkisi yaptı: “Bu cenaze kaldırılmazsa iktidara karşı büyük darbe tasarımı olur”

Eski AK Partili milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, günlerdir konuşulan fon krizi soruşturmasına dair iktidara kritik uyarılarda bulunarak sürecin acilen kapatılması çağrısı yaptı. Olayın arkasında ilk başta dış mihrakların olmadığını belirten Ünal, krizin uzaması durumunda ekonominin zehirleneceğini ve bunun Hükümet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir darbe girişimine dönüşebileceğini vurguladı.

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Foto - AK Parti’den gelen o ses deprem etkisi yaptı: "Bu cenaze kaldırılmazsa iktidara karşı büyük darbe tasarımı olur"

Fon krizi soruşturmasına ilişkin iktidara çarpıcı bir uyarı içeriden geldi. Bir dönem Erdoğan'ın metin yazarlığını da yapmış olan eski AK Partili milletvekili Aydın Ünal, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

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Foto - AK Parti’den gelen o ses deprem etkisi yaptı: "Bu cenaze kaldırılmazsa iktidara karşı büyük darbe tasarımı olur"

Yeni Şafak'taki "Bu bir darbe mi?" başlıklı yazısında Ünal, "Başından sonuna kadar her şey doğal. İç ya da dış mihraklar yok. Bu bir darbe girişimi de değil." ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - AK Parti’den gelen o ses deprem etkisi yaptı: "Bu cenaze kaldırılmazsa iktidara karşı büyük darbe tasarımı olur"

Sürecin uzaması halinde iktidara yönelecek tehlikeye dikkat çeken Ünal, "Fon krizi, önüne kattığını alıp götüren bir sel olarak, ortada yatan bir cenaze olarak, Hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik darbe tasarımına dönüşme potansiyeli taşıyor." görüşünü dile getirdi. Sürecin uzamasının Cumhurbakanı Erdoğan'a karşı nasıl bir tehlike oluşturabileceğini yazısında anlatan Ünal, şu ifadelere yer verdi:

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Foto - AK Parti’den gelen o ses deprem etkisi yaptı: "Bu cenaze kaldırılmazsa iktidara karşı büyük darbe tasarımı olur"

"Süreç uzadıkça ekonomi ve siyaset zehirleniyor, virüs kapıyor, kontrol zorlaşıyor, güven aşınıyor, çöküntü derinleşiyor. Süreç uzadıkça kriz yönetimi zorlaşıyor, iletişim iletişimsizliğe dönüşüyor. Süreç uzadıkça komplo teorilerinin yeşereceği uygun zemin oluşuyor. Dış mihrak bahaneleri, iç hesaplaşma iddiaları, felaket senaryoları, tuzak tasarımları, iktidar kurguları havalarda uçuşuyor.

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Foto - AK Parti’den gelen o ses deprem etkisi yaptı: "Bu cenaze kaldırılmazsa iktidara karşı büyük darbe tasarımı olur"

Süreç uzadıkça kriz derinleşiyor, yıkım yaygınlaşıyor, maliyet yükseliyor. Daha fazla vakit kaybetmeden bu krizin bütün ülkeyi tatmin ve mutlu edecek şekilde çözülmesi, dosyanın kapağının kapatılması, rafa kaldırılması, Türkiye’nin gündeminden artık çıkarılması gerekiyor. Sorumlular bir an önce bütünüyle ortaya çıkarılmalı, adalet hızla tecelli etmeli, adli ve siyasi cezalar verilmeli, mağduriyetlerin giderilmesi için plan hemen açıklanmalı."

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Yorumlar

Vay vay

Kapatalım gitsin mi...zaten öyle olacak..yapanların yanına kâr kalıyor..

mustafa

ucu nereye kadar giderse oraya kadar gitsin biz onlar icinmi calisyoruz
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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