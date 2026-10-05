İsrail şoke oldu! Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa güç resmen dumura uğrattı
İsrail'in önde gelen basın organlarından Makor Rishon'da yayımlanan analizde, Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisi ve Avrupa güvenliğindeki stratejik rolü masaya yatırıldı. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Ankara'nın savunma ihracatındaki patlamaya dikkat çekilirken, "Eskiden bir yılda elde ettiğimizi şimdi bir haftada elde ediyorlar" değerlendirmesi yapıldı. Analizde, mevcut jeopolitik krizler ortasında "Türkiye olmadan Avrupa güvenliği kurulamaz" gerçeğinin artık Tel Aviv kulislerinde bile kabul edildiği vurgulandı.