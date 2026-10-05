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İsrail şoke oldu! Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa güç resmen dumura uğrattı

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İsrail şoke oldu! Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa güç resmen dumura uğrattı

İsrail'in önde gelen basın organlarından Makor Rishon'da yayımlanan analizde, Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisi ve Avrupa güvenliğindeki stratejik rolü masaya yatırıldı. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Ankara'nın savunma ihracatındaki patlamaya dikkat çekilirken, "Eskiden bir yılda elde ettiğimizi şimdi bir haftada elde ediyorlar" değerlendirmesi yapıldı. Analizde, mevcut jeopolitik krizler ortasında "Türkiye olmadan Avrupa güvenliği kurulamaz" gerçeğinin artık Tel Aviv kulislerinde bile kabul edildiği vurgulandı.

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#1
Foto - İsrail şoke oldu! Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa güç resmen dumura uğrattı

İsrail basını, Türkiye’nin hızla büyüyen savunma sanayisi ve Avrupa güvenliğindeki artan rolünü mercek altına aldı. Makor Rishon’da yayımlanan analizde, Türkiye’nin yalnızca silah tedarikçisi olmaktan çıkarak Avrupa’nın güvenlik mimarisinde stratejik bir aktör haline geldiği vurgulanırken, “Türkiye olmadan Avrupa güvenliği kurulamaz” değerlendirmesi dikkat çekti.

#2
Foto - İsrail şoke oldu! Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa güç resmen dumura uğrattı

Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisi İsrail basınından Makor Rishon’da geniş yer buldu. Makor Rishon'da yayımlanan analizde, Türkiye'nin artık yalnızca silah tedarikçisi olarak değil, Avrupa güvenliğinde stratejik ortak olarak konumlanmak istediği vurgulandı. Analizde Türkiye'nin NATO'daki askeri gücü, savunma ihracatındaki yükselişi ve Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği savunma iş birlikleri dikkat çekti.

#3
Foto - İsrail şoke oldu! Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa güç resmen dumura uğrattı

Makor Rishon, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini ve Avrupa güvenliğindeki artan ağırlığını mercek altına aldı. "Silah tedarikçisinden stratejik aktöre: Türkiye Avrupa güvenliğinin zirvesine doğru adım adım ilerliyor" başlıklı analizde, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi hatırlatılarak “Türkiye için büyük fırsat oldu” denildi. Analizde Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisine dikkat çekilirken "Ankara’nın sınırların ötesindeki etkisi göz önüne alındığında Tel Aviv için olumlu bir durum olmasa da artık ‘Türkiye olmadan Avrupa güvenliği kurulamaz’ diyebiliyoruz" sözlerine yer verildi.

#4
Foto - İsrail şoke oldu! Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa güç resmen dumura uğrattı

Makor Rishon'un analizinde Türkiye'nin askeri kapasitesi de öne çıkarıldı. Türkiye'nin ABD'nin ardından NATO'daki en büyük ikinci orduya sahip olduğu belirtilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 355 bin askerin yanı sıra 378 bin yedek personele sahip olduğu ifade edildi. Türkiye'nin askeri gücünün yanı sıra savunma sanayisindeki yükselişine de dikkat çekilen analizde, Ankara'nın artık yalnızca silah tedarikçisi olarak değil, stratejik ortak olarak görülmek istediği vurgulandı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine dayandırılan analizde, Türkiye'nin savunma sanayisinin dünya devleri arasında 11. sırada bulunduğu ve küresel silah pazarının yüzde 1.8'ini oluşturduğu belirtildi.

#5
Foto - İsrail şoke oldu! Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa güç resmen dumura uğrattı

Türkiye'nin savunma ihracatındaki artış da analizde önemli bir başlık olarak yer aldı. Yetkililere göre Türkiye'nin savunma ihracatının 2025'te yüzde 48 arttığı, bunun bir önceki yıl kaydedilen yüzde 29'luk artışın ardından geldiği aktarıldı. Türkiye'nin İHA, tank, zırhlı araç ve savaş gemisi ihracatına ilişkin ise "Eskiden bir yılda elde ettiğimizi şimdi bir haftada elde ediyorlar” değerlendirmesinde bulunuldu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesinin ulaştığı noktaya örnek olarak ise bir Türk savaş gemisinin Romanya'ya teslim edilmesi gösterildi. Bu teslimatın, AB ve NATO üyesi bir ülkeye yapılan ilk Türk askeri gemisi ihracatı olduğu belirtildi.

#6
Foto - İsrail şoke oldu! Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa güç resmen dumura uğrattı

Makor Rishon analizinde Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği savunma ilişkilerine de geniş yer verildi. AB içerisinde İspanya, Romanya, Polonya ve özellikle İtalya'nın Türkiye ile derin güvenlik bağları kurduğu aktarıldı. Türk savunma şirketi Baykar'ın İtalyan Piaggio Aerospace'i satın aldığı, ayrıca son 18 ay içerisinde İtalyan savunma devi Leonardo ile ortaklık kurduğu belirtildi. AB dışında ise İngiltere'nin Türkiye'nin KAAN projesiyle iş birliği yaptığı ifade edildi. Türkiye'nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı projesi olarak öne çıkan KAAN'ın Avrupa'daki savunma iş birlikleri açısından da önem taşıdığına dikkat çekildi.

#7
Foto - İsrail şoke oldu! Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa güç resmen dumura uğrattı

Son olarak analizin dikkat çeken bölümlerinden biri de Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin SAFE programına erişimi oldu. SAFE kapsamında AB üyesi olmayan ülkelerin şirketlerinin, program kapsamında finanse edilen silah sistemlerindeki bileşen maliyetlerinin en fazla yüzde 35'ini karşılayabildiği belirtildi.

#8
Foto - İsrail şoke oldu! Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa güç resmen dumura uğrattı

Türkiye'nin fonların daha büyük bölümüne erişebilmesi için AB ile güvenlik ortaklığı kurması ve ardından Brüksel'le özel erişim konusunda müzakere yürütmesi gerektiği ifade edildi. Bunun için ise 27 AB üyesinin tamamının onayı gerekiyor.

#9
Foto - İsrail şoke oldu! Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa güç resmen dumura uğrattı

Ancak Avrupa'nın Ukrayna'daki savaş ve Washington'la yaşanan diplomatik gerilim arasında bulunduğu mevcut jeopolitik ortamda, Türkiye'nin SAFE programına katılımına izin verilmemesinin "rasyonel olmadığı" değerlendirmesi aktarıldı. Böylece İsrail basınındaki analiz, Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisi, NATO içerisindeki askeri kapasitesi, artan savunma ihracatı ve Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği savunma ortaklıklarıyla Avrupa güvenlik mimarisinde daha büyük bir rol arayışında olduğunu ortaya koydu.

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