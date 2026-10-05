İsrail şoke oldu! Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa güç resmen dumura uğrattı

Türkiye'nin savunma ihracatındaki artış da analizde önemli bir başlık olarak yer aldı. Yetkililere göre Türkiye'nin savunma ihracatının 2025'te yüzde 48 arttığı, bunun bir önceki yıl kaydedilen yüzde 29'luk artışın ardından geldiği aktarıldı. Türkiye'nin İHA, tank, zırhlı araç ve savaş gemisi ihracatına ilişkin ise "Eskiden bir yılda elde ettiğimizi şimdi bir haftada elde ediyorlar” değerlendirmesinde bulunuldu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesinin ulaştığı noktaya örnek olarak ise bir Türk savaş gemisinin Romanya'ya teslim edilmesi gösterildi. Bu teslimatın, AB ve NATO üyesi bir ülkeye yapılan ilk Türk askeri gemisi ihracatı olduğu belirtildi.