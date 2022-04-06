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Dünya
10
Ruslar o şehri harabeye çevirdi

2022-04-06 00:55:12
Ruslar o şehri harabeye çevirdi

Ukraynalı askerlerin yeniden kontrolü sağladığı Borodyanka'dan gelen görüntüler savaşın acı yüzünü bir kez daha gösterdi.

#1
Foto - Yaklaşık 4 gün öncesine kadar Rus askerlerin bulunduğu ve haftalar boyunca ağır çatışmalara sahne olan Borodyanka, görüntülendi.

Yaklaşık 4 gün öncesine kadar Rus askerlerin bulunduğu ve haftalar boyunca ağır çatışmalara sahne olan Borodyanka, görüntülendi.

#2
Foto - Elektrik, su, gaz, telefon bağlantısı olmayan ve sokaklarda oldukça az insanın görüldüğü kentin her yerinde yanmış zırhlı araçlara rastlanıyor.

Elektrik, su, gaz, telefon bağlantısı olmayan ve sokaklarda oldukça az insanın görüldüğü kentin her yerinde yanmış zırhlı araçlara rastlanıyor.

#3
Foto - Hava ve karadan yapılan saldırılar sonucu şehrin merkezindeki okul binaları, evler ve apartmanlar ağır hasar gördü.

Hava ve karadan yapılan saldırılar sonucu şehrin merkezindeki okul binaları, evler ve apartmanlar ağır hasar gördü.

#4
Foto - Şehrin merkezinde bulunan ve Rus uçakların saldırısı sonucu harabeye dönen bir konutun önünde dua eden bir papaz dikkat çekti.

Şehrin merkezinde bulunan ve Rus uçakların saldırısı sonucu harabeye dönen bir konutun önünde dua eden bir papaz dikkat çekti.

#5
Foto - Borodyanka'da yaşayan, 3 çocuk annesi 42 yaşındaki kadın da savaşın başladığı ilk günlerde Rus ordusunun ağır saldırılar düzenlediğini anlattı.

Borodyanka'da yaşayan, 3 çocuk annesi 42 yaşındaki kadın da savaşın başladığı ilk günlerde Rus ordusunun ağır saldırılar düzenlediğini anlattı.

#6
Foto - İsmini vermek isteyen kadın,

İsmini vermek isteyen kadın, "Çocuklar hep aç kaldı. Bir yere çıkamaz olduk. Çocuklar kimseyi görmek istemiyordu, biz sadece dua ederek tanrıdan savaşın bitmesini, uçakların geri gitmesini istiyorduk." dedi.

#7
Foto - İsminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey yetkili ise Borodyanka'da çok ağır çatışmaların yaşandığını belirterek, şehrin tamamının yaşanmaz hale geldiğini aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey yetkili ise Borodyanka'da çok ağır çatışmaların yaşandığını belirterek, şehrin tamamının yaşanmaz hale geldiğini aktardı.

#8
Foto - Öte yandan, Borodyanka'ya ulaşımı sağlayan Kiev-Jitomir otoyolunda sıcak çatışmalardayanan tank, zırhlı araç, tanker ve yüzlerce sivil aracı bulunuyor.

Öte yandan, Borodyanka'ya ulaşımı sağlayan Kiev-Jitomir otoyolunda sıcak çatışmalardayanan tank, zırhlı araç, tanker ve yüzlerce sivil aracı bulunuyor.

#9
Foto - Ağır bombardımanlarda tanınmaz hale gelen zırhlı araçlar ile yol kenarlarında çatışmalar sırasında öldürülen sivillerin cansız bedenleri de görülüyor.

Ağır bombardımanlarda tanınmaz hale gelen zırhlı araçlar ile yol kenarlarında çatışmalar sırasında öldürülen sivillerin cansız bedenleri de görülüyor.

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